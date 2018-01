Año nuevo, equipo nuevo. Cuando todo indicaba que Alberto Rodríguez sería el nuevo central de Junior de Colombia, un giro de 180 grados hizo que los directivos del cuadro cafetero vean en otro jugador de la Selección Peruana al ideal para reforzar al equipo que este año jugará la Copa Libertadores: Miguel Araujo .

A pesar de ya tener un acuerdo con la gente de Alianza Lima para continuar esta temporada, incluso se dice que habría recibido un adelanto para que pueda firmar el contrato, la oferta del 'Tiburón' colombiano sería muy importante para el central de 23 años que no solo fue titular con la bicolor, sino que es parte de la Selección Peruana que clasificó al Mundial Rusia 2018.

El acuerdo estaría cerrado entre Junior y el representante del jugador para que firme por los próximos dos años,según informó el portal Ovación. La idea del elenco rojiblanco es encontrar en la juventud y experiencia de Miguel Araujo, el acompañante ideal en la zaga de Rafael Përez para afrontar el campeonato colombiano, la Copa Colombia (vigente campeón) y el torneo internacional.

El gran problema de Alianza Lima



Desde Matute, según informan, no le pondrían trabas a Miguel Araujo para que emigre ante una buena oferta. Sin embargo no dejan de ocultar su preocupación por encontrar al reemplazante ideal del central que era pieza fundamental en el equipo de Pablo Bengoechea. De concretarse la partida, los íntimos no contarán con ninguno de sus centrales titulares en la temporada 2017.

Las próximas horas serán decisivas para Alianza Lima y Miguel Araujo que, de no mediar incovenientes, sería anunciado cmo nuevo refuerzo del 'Tiburón' que cuenta con jugadores de la Selección Colombia como Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez.

