Faltan 5 meses para que la pelotita empiece a rodar en el Mundial de Rusia 2018 con el regreso de la Selección Peruana después de 36 años. Al igual que la bicolor, sus rivales del grupo C tiene partidos amistosos confirmados para llegar en óptimas condiciones. La lista podría podría aumentar en los siguientes días.



Aquí te mostramos el calendario de los rivales de la blanquirroja previo a la Copa del Mundo.

Perú a Rusia 2018: ¿la bicolor se enfrentará a Suecia previo al Mundial?

Francia: El elenco del 'gallo' es la única selección del grupo C con 5 amistosos previo al inicio del Mundial. El técnico Didier Deschamps quiere que Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Karim Benzema afinen la artillería ante rivales de peso.



Calendario de amistosos:



- 23 de marzo contra Colombia en Saint Denis (Francia)

- 27 de marzo contra Rusia (escenario aún por definir)

- 28 de mayo contra Irlanda en Saint Denis (Francia)

- 1 de junio contra Italia en Niza (Francia)

- 9 de junio contra Estados Unidos en Lyon (Francia)

Dinamarca: Los dirigidos por Age Hareide serán el primer rival de la Selección Peruana en el grupo y cuentan con Christian Eriksen como principal referente. El equipo danés ya confirmó 2 choques y estaría a punto de cerrar el tercero con la selección chilena.



Calendario de amistosos:



- 2 de junio contra Suecia en Estocolmo (Suecia)

- 22 de marzo contra Panamá en Copenhague (Dinamarca)



Australia: El cuadro de los 'canguros' es, tal vez, el integrante

del grupo que más inestable llega a esta parte del año. A pesar de tener confirmado un amistoso y estar a punto de cerrar el segundo (contra Colombia), los oceánicos no cuentan hasta la fecha con director técnico, tras la renuncia de Ange Postecoglou. Marcelo Bielsa suena como opción.



Calendario de amistosos:

​

- 23 de marzo Noruega (Noruega)



La Selección Peruana no se queda atrás y a los ya confirmados amistosos ante Croacia (23 de marzo en Miami) y ante Islandia (23 de marzo en Nueva York), se trabaja en dos encuentros más y, uno de ellos, podría enfrentarnos a la selección de Suecia.

Perú debutará en Rusia el sábado 16 de junio a las 11:00 am. ante Dinamarca; luego, enfrentará a Francia el jueves 21 a las 10:00 am. y cerrará su participación en la fase de grupo con Australia el martes 26 a las 9:00 am.

TE PUEDE INTERESAR

Yordy Reyna entrena en la Videna y le dijo adiós a las vacaciones [VIDEO]

Reyna fue parte del grupo que clasificó a Perú al Mundial. (Video: Instagram / Foto: Jesús Saucedo)

LEE TAMBIÉN