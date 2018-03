La Selección Peruana sigue dando que hablar tras sus victorias ante Croacia e Islandia en Estados Unidos, en partidos de preparación con miras al Mundial de Rusia 2018. La organización del 'Mundial de fútbol no oficial' (UFWC por sus siglas en inglés) informó que la bicolor sigue con la corona.

El equipo de todos había recuperado este galardón internacional en su victoria por 2-1 sobre Bolivia en Lima, en las pasadas Eliminatorias luego de 35 años. Desde entonces, retuvo el título. Croatas ni islandeses tampoco pudieron quitarle.



De esta forma, la Selección Peruana mantiene el campeonato por duodécima vez. El equipo que más veces salió airoso en la disputa del 'Mundial de fútbol no oficial' es Escocia con 86 ocasiones. Por eso es considerado el campeón de todos los tiempos.

Por coincidencias del fútbol, ambas selecciones se verán las caras el 29 de mayo en el Estadio Nacional de Lima. Perú volverá a poner en juego el título. Sin duda, un motivo más para que los dirigidos por Ricardo Gareca salgan a ganar.

El 'Mundial de fútbol no oficial' es una competencia que se regula bajo el formato de los campeonatos del boxea. Es decir, el retador que derrote al actual campeón será el nuevo rey. De acuerdo a su página web, la organización no tiene ninguna relación con la FIFA, pero eso no impide que se alienten.

