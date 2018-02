Volvió con un solo objetivo, ganarse un lugar en la Selección Peruana que participará en el Mundial Rusia 2018. Carlos Cáceda arribó la noche de este domingo a Lima para unirse a Deportivo Municipal, club que le dará la chance de jugar y de pelear un cupo en la lista de Ricardo Gareca. De Universitario de Deportes no quiso hablar.

'La Pantera' reveló que no fue fácil tomar la decisión de volver al fútbol peruano, pero "creo que es lo mejor. Estamos en una etapa definitoria en la convocatoria de la Selección Peruana y eso es algo que todo jugador anhela", señaló.

Contó que los directivos de Veracruz trataron de convencerlo de que se quede. "Me pidieron que piense en la familia que habría oportunidad. No querían que regrese, pero he tomado la mejor decisión. Pelear ese cupo en la Selección fue clave", indicó.

Sobre su nuevo reto con Deportivo Municipal, 'Carlos Cáceda señaló que "se trata de un equipo grande que tiene aspiración de pelear el título".

Por útlimo, no quiso encender la polémica por su no continuidad en Universitario de Deportes. "Todos saben que soy hincha de Universitario de Deportes y quiero dejar el tema ahí. No quiero entrar en detalles. Hoy me debo a Municipal y soy un profesional", indicó.

