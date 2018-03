Perú en Rusia 2018: Fernando Niembro se rindió ante el ‘tiki taka’ de la ‘bicolor [VIDEO]

El momento que vive Perú no solo ilusiona a sus tradicionales y fieles hinchas, sino también a la mirada internacional. Fernando Niembro no fue la excepción y no dudó en halagar el gran trabajo en equipo que realiza el cuadro de Ricardo Gareca, que viene de ganar 2-0 a Croacia, con un tanto de André Carrillo y una joya de Edison Flores.

“Lo de Perú fue una lección verdadera ante un equipo europeo, rústico y armado. Lo escuche hablar a Módric y a Rakitić y dijeron: “así no podemos jugar”. No solo lo sorprendieron, sino que Perú bailó a Croacia. Es una cosa hermosa [el gol de Flores]. Recuperando toda la capacidad y el talento que tiene el fútbol del pasado. Fue una verdadera lección futbolística”, destacó Niembro en Win Sports.

La Selección Peruana realizó más de 10 toques para sellar con broche de oro su victoria ante Croacia. Flores concretó el tanto que es ovacionado por muchos. “¿Será la sorpresa del Mundial”, se preguntan sobre la participación de la ‘bicolor’ en Rusia 2018.

Por otro lado, Niembro destacó la ausencia de Paolo Guerrero en el camino que recorrerá Perú en sus amistosos internacionales rumbo al Mundial. De hecho, la ‘bicolor’ espera ansioso la incorporación del goleador natural.

