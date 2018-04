Los hinchas lo piden y hasta alucinan con ver a Paolo Guerrero y a Christian Cueva en Flamengo. El ‘Fla’ coquetea con vender a su volante, Éverton Cardoso, a Sao Paulo, club en el que milita precisamente el ‘8’ de la Selección Peruana.

‘Resenha Ao Vivo’ es el programa brasileño que tiene gran acogida en la mayoría de hinchas del Flamengo. Y el conductor Rodrigo Ferreira aseguró que el 'Fla' buscaría intercambiar a Éverton Cardoso por Christian Cueva, en vez de pagar los cinco millones de dólares.

“ Flamengo tiene a dos peruanos: Guerrero y Trauco. Tiene un peruano en Sao Paulo que no juega. Es Christian Cueva. ¿En lugar de pagar 5 millones, no sería mejor en hacer un intercambio? Cueva no es solo un correlón, sino un distinto, a pesar de que no está viviendo una buena fase”, dijo Rodrigo Ferreira.

A partir de su comentario, los hinchas de Flamengo debatieron sobre el posible intercambio que podría hacer el ‘Fla’, en bien de la salud económica del club. Además, Cueva ha respondido con goles y asistencias en Sao Paulo. Por eso, para muchos, no desagradaría su llegada a Río de Janeiro.

Recordemos que, hace unos meses, Cueva tuvo un cortocircuito con la dirigencia e hinchas de Sao Paulo. Hasta trascendió que el peruano estaría interesado a escuchar ofertas.

