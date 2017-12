Christian Ramos piensa en la Selección Peruana incluso en sus vacaciones. El defensa participó del programa Reventonazo de América Televisión en donde fue consultado por la diferencias del equipo de los '4 fantásticos' con el actual. Su respuesta generó los aplausos de los presentes.

"La única diferencia es que ahora no nombran a todos. Antes por ahí eran 4 fantásticos, pero ahora son 23 fantásticos. Todos los que consiguieron la clasificación al Mundial de Rusia", apuntó la 'Sombra'.

Del mismo modo, Ramos aseguró que no siente que tenga el puesto asegurado para asistir a Rusia, pese a que fue titular en las Eliminatorias. Por ese motivo, pondrá todo de su parte para mantenerse en ritmo y ser escogido por Ricardo Gareca. "Tengo que trabajar fuerte porque, de lo contrario, no me llaman", indicó.

El defensa, por último, aseguró que considera al 'Tigre' como un padre, el cual a veces tiene que hablar fuerte para que sus pupilos hagan bien 'chamba'. "Nos abraza, nos habla, nos mima. A mí me dio mucha confianza", agregó.

Christian Ramos cumplió el sueño de una fanático de 9 años al conocerlo en el programa. La 'Sombra' le regaló la camiseta de la Selección Peruana.

