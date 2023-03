El delantero de la Selección Peruana destacó las virtudes de Juan Reynoso, quien continúa trabajando para plasmar su idea al frente del combinado nacional que busca su clasificación al Mundial de 2026.

“Lo poco que he trabajado con él, siento que es muy capacitado y que tiene muy buenas ideas que intenta plasmar en el campo. Sabemos que no es fácil porque no hay mucho tiempo para entrenar y trabajar con una selección no es igual que con un club. Estamos aprendiendo todo lo que nos enseña junto a su comando técnico y esperemos que los resultados se nos den”, sostuvo la ‘Culebra’ en conferencia de prensa.

“Son dos equipos de alto nivel. Vamos a intentar jugarles de igual a igual, como lo venimos trabajando. Lo ideal es tratar reducir nuestros errores y aplicar nuestras virtudes para ir sumando minutos para llegar de la mejor manera a las Eliminatorias”, agregó el delantero de Al Hilal de Arabia Saudita.





