Héctor Chumpitaz es una voz autorizada para habla de Perú en los mundiales. Guarda un sinfín de historias de las dos ediciones que disputó (México 70 y Argentina 78), además, objetos de alto valor. Como la camiseta del histórico jugador de Alemania Gerd Müller , a quien enfrentó en el primero de ellos (fase de grupos) y hasta el momento es el único duelo entre ambas selecciones.

"Es una camiseta especial porque fue del goleador del Mundial (10 goles en 6 partidos). Lógicamente por experiencia nos ganaron, pero es una satisfacción tenerla. El mejor recuerdo que un defensa puede tener, es el adversario que más problemas le causó", contó el 'Capitán de América' a Depor.

'Chumpi' manifestó que, como jugador, no tenía la costumbre de intercambiar camisetas. Y en esa derrota con Alemania tampoco era un buen momento. Encima, no pudo evitar los 3 goles Gerd Müller con que su selección venció a Perú por 3-1. Sin embargo, el peruano no pudo rechazar el ofrecimiento que le hizo el mismo delantero.

► Perú vs. Alemania: ¿Claudio Pizarro se despedirá del fútbol en partido internacional?

"Como los alemanes también hablan inglés, Müller me dijo 'change'. Casi no era de pedir la camiseta. Tuve que aceptar. Uno no puede despreciar a una persona así. Creo que él quedó contento. Fue un buen partido. Chocamos muchas veces", detalló.

La mica verde que guarda en un sitio especial de su hogar se ha convertido en un objeto del deseo para los coleccionistas. Sin embargo, el gran 'Chumpi' no la vende por nada del mundo.

Perú y Alemania se volverán a enfrentar después del Mundial de Rusia 2018. Esta vez en un amistoso que se desarrollaría en Europa.

Teófilo Cubillas anotó el gol del descuento de Perú. Pese al resultado, la bicolor avanzó de fase. (Espn/Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR

​Héctor Chumpitaz: "Hay que ganar el primer partido del Mundial"