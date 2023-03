Quedan menos de 48 horas para el partido amistoso entre la Selección Peruana y su similar de Alemania, donde Juan Reynoso verá el progreso de su idea de juego pensando en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Los ‘Panzers’, que llegan a este encuentro después de haber tenido una discreta participación en Qatar 2022 –se fueron en fase de grupos–, plantearán una dura prueba para la ‘Blanquirroja’ y el ‘Ajedrecista’ ya comienza a mover sus piezas para que no se le escape ningún detalle.

Este jueves la ‘Bicolor’ entrenó por última vez en el Centro Deportivo Alcalá de Henares previo al viaje a Alemania, donde este viernes arribarán en Maguncia para concentrarse en el duelo del fin de semana en el Mewa Arena, estadio del Mainz 05. Los trabajos de este día sirvieron para que Reynoso y su comando técnico definan al equipo titular que se parará ante los dirigidos por Hans-Dieter Flick.

Juan Reynoso siempre se ha caracterizado por ser un técnico muy minucioso y que no deja nada al azar. Por ello, luego de los trabajos que ha tenido con el plantel completo de la Selección Peruana a lo largo de esta semana, ya tiene casi lista la alineación que parará ante Alemania en el partido amistoso de este sábado. El entrenador de 53 años sabe que será un encuentro duro y que sus fichas tendrán que moverse en conjunto para frenar a los germanos.

De esta manera, la ‘Bicolor’ saldría al Mewa Arena con los siguientes nombres en un 5-3-2: Pedro Gallese en la portería; Carlos Zambrano, Miguel Araujo y Ánderson Santamaría en la zaga central; Luis Advíncula y Marcos López como carrileros; Renato Tapia, Pedro Aquino y Christofer Gonzales en el centro del campo; André Carrillo y Raúl Ruidíaz en la delantera –en caso Gianluca Lapadula no logre recuperarse de las molestias que lo aquejan en el tobillo–.

Luego del entrenamiento de este jueves, André Carrillo y Edison Flores comparecieron con los medios de comunicación y analizaron este nuevo proceso al mando de Juan Reynoso. Asimismo, valoraron el encuentro amistoso ante la Selección de Alemania, pues supondrá una prueba de categoría por nivel de los futbolistas teutones, muchos de ellos en los mejores clubes de Europa.

“Son dos equipos de alto nivel. Vamos a intentar jugarles de igual a igual, como lo venimos trabajando. Lo ideal es tratar de reducir nuestros errores y aplicar nuestras virtudes para ir sumando minutos y así llegar de la mejor manera a las Eliminatorias”, manifestó la ‘Culebra’.

El ‘Orejas’, por su parte, reconoció que, si bien no está teniendo mucha continuidad en Atlas, estar nuevamente en la Selección Peruana lo motiva. “Me siento bien. Estar con la selección es otro chip y uno en la selección se potencia. Estoy feliz de volver a ver a los compañeros, esperando alguna oportunidad que se pueda dar en estos dos partidos. Nos toca dar lo mejor por la selección, que es lo que buscamos”, apuntó.

André Carrillo será titular ante Alemania en el amistoso de este sábado. (Foto: Selección Peruana)

En la historia de la Selección Peruana, nunca una árbitra había dirigido alguno de sus partidos, ya sean oficiales o amistosos. Sin embargo, este dato quedará en el olvido pues María Sole Ferrieri, árbitra italiana que en octubre debutó en la Serie A y se convirtió en una de las tres mujeres en dirigir en la élite del fútbol europeo, impartirá justicia en el encuentro ante Alemania.

Ferrieri, que también cuenta con una licenciatura en Sociología y Investigación Social, debutó en el compromiso por la octava jornada de la Serie A en la victoria por 5-0 del Sassuolo sobre la Salernitana. Aquel día en el Mapei Stadium, la colegiada sacó dos tarjetas amarillas, a Tonny Vilhena y Rogério.

Entrenamiento de la Selección Peruana de este jueves previo al amistoso ante Alemania. (Video: Selección Peruana)

Juan Reynoso afrontará su quinto partido amistoso con la Selección Peruana

Desde que debutó como director técnico de la Selección Peruana ante México, el pasado 24 de septiembre del 2022, Juan Reynoso ha ido variando su esquema táctico dependiendo de la disponibilidad de sus futbolistas y el rival que tenía enfrente. Ante la ‘Tri’, por ejemplo, salió con 4-2-3-1, algo que había sido muy frecuente a lo largo del anterior proceso con Ricardo Gareca al mando.

Para el siguiente duelo ante El Salvador, salió con un 4-4-2 con Alex Valera y Raúl Ruidíaz en la delantera. Cuando se lesionó la ‘Pulga’ en pleno encuentro, ingresó Gianluca Lapadula y el esquema no cambió. Caso distinto fue ante Paraguay y Bolivia, donde no pudo utilizar a todos los futbolistas del exterior por no ser fecha FIFA.

El balance de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana tras su debut en septiembre del 2022. (Imagen: SofaScore)

Frente a los de Guillermo Barros Schelotto volvió al 4-2-3-1, pero esta vez con Christofer Gonzales de enganche, José Rivera y Bryan Reyna como extremos y Alex Valera como centrodelantero. Posteriormente, ante Bolivia jugó con un 4-3-3 con Jesús Castillo, ‘Canchita’ y Piero Quispe en la medular.

Así, pues, el ‘Ajedrecista’ llega al partido ante Alemania en un contexto diferente y con la mayoría de sus jugadores en el extranjero con disponibilidad. Buscando una mayor solidez defensiva y velocidad por las bandas con los carrileros, el entrenador de 53 años apostará por un 3-5-2. Veremos si esa fórmula le funciona ante el conjunto alemán.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.