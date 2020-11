Todo va quedando listo para el Perú vs. Argentina. Christian Cueva será uno de los jugadores que Ricardo Gareca tendrá en la oncena titular para enfrentar a la escuadra albiceleste por la cuarta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022.

‘Aladino’ está más que concentrado en el encuentro y espera darle una alegría al país, el mismo que atraviesa una complicada crisis política que enlutó a toda la nación. “Nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles”, fue el mensaje que acompañó la publicación que el jugador de Yeni Matyaspor de Turquía compartió en sus principales redes sociales.

Christian Cueva ya sabe lo que es anotar en el Perú vs. Argentina y espera repetir el plato, esta noche, cuando las dos selecciones midan fuerzas en el Estadio Nacional de Lima que no podrá contar con la presencia de la hinchada local por la crisis sanitaria que atraviesa el mundo.

En el Perú vs. Argentina, los de Lionel Scaloni parten con una clara ventaja en el favoritismo, pero saben que el combinado incaico tiene armas como para hacerles daño, por lo que no llegan confiados y tomarán sus precauciones para no sufrir durante los 90 minutos.

Cada vez falta menos para el Perú vs. Argentina

En la previa del encuentro, el estratega albiceleste confirmó la oncena con la que Argentina buscará sacar el triunfo ante un Perú que también hará lo propio para darle una alegría a la gente en un momento complicado para el país.

En la portería volverá a estar presente Franco Armani y en la línea defensiva se pararán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La volante estará conformada por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Finalmente, el ataque será liderado por Lionel Messi, Nico González y Lautaro Martínez. Se viene un duelo de infarto entre ambos.

