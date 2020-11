Gianluca Lapadula irá desde el vamos en el Perú vs. Argentina. El delantero de Benevento le llenó los ojos a Ricardo Gareca y será la principal novedad en la oncena inicial que presentará la escuadra bicolor por la cuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Con su titularidad, se espera que la Selección Peruana pueda tener un cambio en el ataque, a diferencia del partido ante Chile.

Según pudo conocerse en el último entrenamiento en Videna, el jugador tomará el lugar de Raúl Ruidíaz y será de la partida, cumpliendo así su primer duelo oficial de titular con la Blanquirroja, el mismo que espera sacar un resultado positivo ante los de Lionel Scaloni.

Sin embargo, este no es el único cambio que presentaría el ‘Tigre’ para el Perú vs. Argentina, ya que Aldo Corzo y Anderson Santamaría han tomado cierto protagonismo en lugar de Luis Advíncula y Miguel Araujo, respectivamente, por lo que también podrían ser usados en la alineación titular. A tan solo horas del choque frente a los del Lionel Messi, Gareca prepara cambios de último momento.

En el caso de Lapadula, el ‘Bambino’ tuvo unos minutos frente a Chile, en los que dejó ver su hambre por conseguir cosas importantes, por lo que se espera tenga un rendimiento parecido ante el cuadro que llega con el delantero del Barcelona como su principal figura.

Todo listo para el Perú vs. Argentina

Para el Perú vs. Argentina, los de Messi parten con una clara ventaja en el favoritismo, pero saben que el combinado incaico tiene armas como para hacerles daño, por lo que no llegan confiados y tomarán sus precauciones para no sufrir durante los 90 minutos.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni confirmó la oncena con la que Argentina buscará sacar el triunfo ante un Perú que también hará lo propio para darle una alegría a la gente en un momento complicado para el país.

En la portería volverá a estar presente Franco Armani y en la línea defensiva se pararán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La volante estará conformada por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Finalmente, el ataque será liderado por Lionel Messi, Nico González y Lautaro Martínez. Se viene un duelo de infarto entre ambos.

