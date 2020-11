Largos 35 años han pasado desde la última vez que la Selección Peruana venció a Argentina en Lima por Eliminatorias. Los mayores de 40, seguramente, tendrán aún el recuerdo del balón empalmado de zurda en el aire por Juan Carlos Oblitas y de un festejo mesurado del ‘Ciego’, quien con cuidado abrazaba a sus compañeros, tratando que no se caigan sus lentes de contacto. Aquel partido ya es parte de la historia grande del fútbol peruano, no solo por el triunfo a estadio lleno, sino por la imagen de Reyna pegado a Maradona. Aquel día el astro argentino, no pudo con la exasperante marca del defensor peruano.

Ya para Estados Unidos 94, nos tocó recibir a un estrenado bicampeón de América en la primera fecha. Ya sin Maradona, aunque con otros cracks como Ruggeri, Simeone y Batistuta, Argentina demostró el porqué era la mejor selección del continente y derrotó a nuestra selección, quien pese a intentarlo no pudo ante un Goycochea de gran partido.

Fue para Francia 98, cuando empezó el nuevo formato de todos contra todos. Se daba todo para que Perú logre otro triunfo, tras la expulsión de Balbo en apenas 30 minutos del primer tiempo. Nuestra selección dominó todo el segundo tiempo, sin embargo se encontró con un Germán Burgos ‘gigante’. El ‘Mono’ fue la muralla que impidió que celebremos y el cuadro de Oblitas sumó su tercer partido sin lograr un triunfo en Eliminatorias. Aumentaban las críticas para el cuadro del ‘Ciego’, que luego se recuperó y peleó hasta la última fecha su clasificación al Mundial.

Cuatro años más tarde, la noche del 3 de setiembre del 2000, Perú enfrentó al que en ese entonces era el llamado a ganar la Copa del Mundo. El cuadro de Bielsa arrasaba con todos en las Eliminatorias y, aquella noche en el Nacional, no fue la excepción. Del Solar perdía una pelota en el medio y el goleador Hernán Crespo marcaba el primero para Argentina. Nuestro arquero, Johnny Vegas, acostumbrado a marcar de tiro libre con su equipo, esta vez fue víctima de la ‘Brujita’ Verón quién anotó un golazo poniendo el 2-0. Para el segundo tiempo, otro argentino, aunque nacionalizado peruano, Gustavo Tempone, lanzó un mísil que no pudo controlar Bonano y en el apuro por rechazar, Walter Samuel marcaba en contra. El cuadro del ‘Loco’ triunfaba en Lima y seguía con su gran racha rumbo al Mundial 2002.

Nuevamente en 2004 llegaba Marcelo Bielsa, esta vez al banco del Monumental. Su equipo venció a Perú de forma contundente por 3-1. Pese a que Jorge Soto marcaba el empate transitorio al minuto 62, la defensa peruana no pudo con el cuadro albiceleste, que aquella vez trajo figuras como Tévez, Mascherano o Zanetti. Este fue el último partido del DT argentino, quién días después anunciaba su renuncia a la selección argentina.

Pocos quisieran recordar la terrible campaña de Perú para Sudáfrica 2010, pero pocos olvidarán uno de los goles históricos de la blaquirroja. Aquel día todo el Perú gritó gol. Vargas no se apoyó con Paolo de la Haza y prefirió avanzar dejando rivales en el camino. Siguió y hasta tuvo tiempo de levantar la mirada y ver a Fano llegando por el primer palo. El delantero huanuqueño marcó el gol de su vida, para la euforia de todos en el Monumental y Perú lograba empatar sobre la hora a la Argentina de Messi, quién ese día no pudo con la marca de Rainer Torres, Vílchez y Zambrano.

Fue precisamente este último, ya para las Eliminatorias a Brasil 2014, quien tras una gran jugada preparada por el ‘Mago’ Markarián anotaba el 1-0 para Perú, esta vez en el Estadio Nacional. El hincha peruano celebraba, luego del enojo por el penal fallado por Claudio Pizarro apenas a los dos minutos de iniciado el encuentro. Pese al empate argentino, Perú ese día se llevó los elogios tanto de la prensa local como extranjera, pues se destacó la forma como se neutralizó a Messi. Carlos Lobatón fue el encargado de seguirlo en varios tramos del partido, complementado por Cruzado y ‘Cachito’ Ramírez. El astro del Barcelona nunca estuvo cómodo y no pudo lucirse esa noche.

FECHA ELIMINATORIA PARTIDO RESULTADO GOLES DIRECTOR TÉCNICO DE PERÚ 23-06-1985 México 86 Perú vs. Argentina 1-0 Juan Carlos Oblitas Roberto Chale 01-08-1993 Estados Unidos 94 Perú vs. Argentina 0-1 Gabriel Omar Batistuta Vladimir Popovic 07-07-1996 Francia 98 Perú vs. Argentina 0-0 No hubo Juan Carlos Oblitas 03-09-2000 Japón-Corea 2002 Perú vs. Argentina 1-2 Perú: Walter Samuel (Autogol) / Argentina: Hernán Crespo y Juan Sebastián Verón Francisco Maturana 04-09-2004 Alemania 2006 Perú vs. Argentina 1-3 Perú: Jorge Soto / Argentina: Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín Paulo Autuori 10-09-2008 Sudáfrica 2010 Perú vs. Argentina 1-1 Perú: Johan Fano / Argentina: Esteban Cambiasso José Del Solar 11-09-2012 Brasil 2014 Perú vs. Argentina 1-1 Perú: Carlos Zambrano / Argentina: Gonzalo Higuaín Sergio Markarián 06-10-2016 Rusia 2018 Perú vs. Argentina 2-2 Perú: Paolo Guerrero y Christian Cueva / Argentina: Ramiro Funes Mori y Gonzalo Higuaín Ricardo Gareca

PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS PARTIDOS EMPATADOS PARTIDOS PERDIDOS GOLES A FAVOR GOLES EN CONTRA DIFERENCA DE GOLES 7 0 4 3 6 10 -4

Messi, quién querrá su revancha este martes, no pudo estar por lesión en el empate 2-2 de nuestra selección ante el equipo de Bauza. Pese a que los albicelestes se pusieron en ventaja en dos ocasiones, Perú pudo lograr un empate gracias a una gran actuación de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ se puso el equipo al hombro y contagió al equipo para seguir buscando el gol. Así fue que llegaron ambos tantos, el primero anotado por el propio Paolo y el segundo, tras recibir una falta en el área que Cueva convertiría en el 2-2 final. Pese a la alegría por los goles y la forma como jugó Perú, estábamos todavía muy lejos del quinto lugar. Sin embargo, el cuadro de Gareca mejoró y meses después pudo lograr la ansiada clasificación al Mundial luego de 36 años.

