Ya falta poco para el pitido inicial y comience nuevamente la fiebre del fútbol. Perú vs. Argentina volverán a verse las caras en Lima, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas escuadras llegan con momentos diferentes, pero ello no hace que el partido deje de ser de pronóstico reservado entre el conjunto de Ricardo Gareca con el de Lionel Scaloni.

Los albicelestes tratarán de reflejar su favoritismo en el campo de juego, pero se encontrarán con un luchador equipo peruano que siempre hizo sufrir a los visitantes, cada vez que les tocó visitar Lima al mando del ‘Tigre’.

Perú vs. Argentina tiene a los locales con una clara desventaja en los últimos años, pero también supo aguarle la fiesta al oponente de turno en más de una ocasión, por lo que se espera que ahora no sea la excepción. Hoy nos toca ganar para continuar peleando en las Clasificatorias.

Todo listo para el Perú vs. Argentina

Para el Perú vs. Argentina, los de Messi parten con una clara ventaja en el favoritismo, pero saben que el combinado incaico tiene armas como para hacerles daño, por lo que no llegan confiados y tomarán sus precauciones para no sufrir durante los 90 minutos.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni confirmó la oncena con la que Argentina buscará sacar el triunfo ante un Perú que también hará lo propio para darle una alegría a la gente en un momento complicado para el país.

En la portería volverá a estar presente Franco Armani y en la línea defensiva se pararán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La volante estará conformada por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Finalmente, el ataque será liderado por Lionel Messi, Nico González y Lautaro Martínez. Se viene un duelo de infarto entre ambos.

La última vez que Perú derrotó a Argentina por Eliminatorias