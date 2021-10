Después de sufrir una dura derrota contra Bolivia en La Paz, la Selección Peruana tendrá que robar al menos un punto en su visita a Argentina, para así no alejarse de la zona de clasificación en las Eliminatorias Qatar 2022. Una tarea que en la previa resulta titánica, pero que para Mario Alberto Kempes solo es cuestión de pegar en los momentos justos.

El campeón del mundo con la ‘Albiceleste’ analizó la previa del choque por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, duelo programado para disputarse el jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez.

“Perú debe aprovechar esas poquitas oportunidades que se le presente en el partido ante Argentina. Perú sabe el potencial que tiene Argentina y tiene que reconocerla. Con eso debe tratar de no equivocarse”, afirmó.

Argentina es otro equipo después de ganar la Copa América y quitarse un gran peso de encima. El ‘Matador’ es consciente de esta mejoría, pero no se confía porque las clasificatorias son distintas.

“Argentina luego de la Copa América como equipo se hizo más fuerte y como selección se hizo más famosa. Pero no nos engañemos, los partidos clasificatorios son los más difíciles que hay. Esto no es el Mundial y te puede ganar cualquier equipo”, manifestó.

Finalmente, se refirió al futuro de Ricardo Gareca en el banquillo peruano, quien concluye contrato con la bicolor al finalizar este proceso mundialista.

“A no ser de que las cosas vayan muy mal, que Gareca se equivoque mucho y no vaya bien, se podría quedar en Perú. Gareca no está jugando mal, pero no está teniendo resultados positivos. Perú tiene herramientas y un buen mecánico (Gareca), todavía hay esperanza”, zanjó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.