Los hinchas de la Selección Peruana estuvieron al tanto de la decisión que podría tomar el Consejo de Ministros, sobre la posibilidad de contar con aficionados para el duelo ante Argentina, por las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, en una reciente entrevista la titular del Ministerio d Salud consideró que ‘no es factible’.

“No estamos de acuerdo. Creo que probablemente nuestra opinión puede no ser del gusto de la mayoría, yo lo entiendo. Todos quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente ese tipo de actividades”, señaló Pilar Mazzetti en Canal N.

Esto, debido al pedido que hizo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al Primer Ministro, Walter Martos, para poder contar con un 13% del aforo total en el Estadio Nacional (cinco mil asistentes). “Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, subrayó.

El propio Martos señaló todos los cuidados que se tendrían, cuando se elevó el pedido el 21 de octubre. “Ellos están proponiendo una asistencia de 5000 personas, ya nos han hecho la exposición de cómo sería el ingreso, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, de cómo sería el ingreso y la salida en coordinación con la Policía Nacional”.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial, respecto al documento hecho por la FPF; no obstante, con la observación de la titular de Salud se anticipa que para el duelo de Perú vs. Argentina, programado para el próximo martes 17 de noviembre, no haya asistentes.

Por lo pronto, el comando técnico de la Selección Peruana viene trabajando en la VIDENA con los jugadores que militan en el torneo local, para así alistarse de cara a los encuentros frente a Chile (13 de noviembre) y luego ante Argentina.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo le fue a los convocados del exterior?

TE PUEDE INTERESAR