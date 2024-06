A un día del partido de Perú vs. Argentina, la ‘bicolor’ cumplió su último entrenamiento en Miami. Los dirigidos por Jorge Fossati se encuentran mentalizados en lo que será el último duelo en la fase de grupos de la Copa América 2024. Si bien, no dependen de sí mismos para clasificar (es importante el resultado de Chile vs. Canadá), quieren cerrar esta etapa con la mejor impresión. El estratega ha manifestado que el equipo ha crecido en los últimos partidos, por lo que enfrentarse al campeón del mundo será una prueba crucial. Asimismo, es necesario recordar que no podrán contar con la presencia de Miguel Araujo, quien salió expulsado en la segunda jornada. En este último día de preparación, se pudo ver a los convocados realizar todo tipo de trabajos, incluyendo a quienes aún no sumaron minutos en el certamen.