Este martes 17 de octubre, la Selección Peruana se enfrentará a Argentina por la cuarta jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita será en el Estadio Nacional a las 9:00 p.m. En ese contexto, Inkabet, la casa de apuestas de todos los peruanos, destaca que si Paolo Guerrero anota un gol y Perú gana, la casa de apuestas paga una cuota de 22.00.

Luego de la derrota ante Chile por 2-0, la selección peruana tiene un reto difícil. La situación no es nada favorable para la ‘blanquirroja’, y es que en sus tres primeras presentaciones no solo no registra victorias, sino que tampoco cuenta con un solo remate al arco. En ese sentido, su victoria paga una apuesta de 9.75.

Por su parte, el conjunto de Lionel Scaloni llegará a Lima con un presente inmejorable, pues es el único líder del torneo con puntaje perfecto y sin haber encajado tanto alguno. El equipo argentino inició las Eliminatorias 2026 con un triunfo por 1-0 ante Ecuador en casa con anotación de Lionel Messi. Posteriormente, visitó la altura de La Paz y sin complicación alguna superó a Bolivia. En su más reciente presentación superó por la mínima diferencia a Paraguay. Es así que, para este encuentro, su victoria paga una cuota de 1.32.

Apuestas especiales

En caso Paolo Guerrero anote con la asistencia de Oliver Sonne, Inkabet paga una cuota de 80.00.

En caso Pedro Gallese salve un gol de penalty, la casa de apuestas paga una cuota de 16.00.

En caso Luis Advíncula anote fuera del área, la casa de apuestas paga una cuota de 60.00.

Si André Carrillo anota con asistencia de Franco Zanelatto, Inkabet paga una cuota de 80.00.

En caso Paolo Guerrero anote un gol de cabeza, Inkabet paga una cuota de 20.00, y si anota un gol con asistencia de Yoshimar Yotún, Inkabet paga una cuota de 70.00.





