Perú vs. Argentina: fecha, hora y canal del partido por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Argentina | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se enfrentarán en la primera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 que se disputa en nuestro país. La 'bicolor' iniciará el camino rumbo a la clasificación al Mundial de Brasil 2019.

Perú vs. Argentina se medirán este martes a las 9.10 p.m. en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. ¿En qué canal puedes ver el partido? El encuentro se transmitirá en Movistar Deportes y Latina TV. Todos los detalles y el minuto a minuto los tendrás en DEPOR.COM.

Perú no perdió ningún partido en la primera fase. Empató dos (Chile y Venezuela) y ganó dos (Bolivia y Ecuador). Esto le permitió ubicarse como único puntero del Grupo A del Sudamericano Sub 17 con ocho unidades.



"Hay mucho camino por recorrer todavía, vamos con mucha humildad, mucha paciencia. Hay mucho por dar todavía", dijo Carlos Silvestri, entrenador de la Selección Peruana Sub 17.

Argentina, dirigida por Pablo Aimar clasificó al hexagonal final como tercero y con 7 puntos en el Grupo B. Ganó a Colombia y Brasil, empató con Paraguay y perdió con Uruguay. Por diferencia de goles (+1) dejó fuera de esta etapa a Brasil.



Las entradas seguirán siendo gratuitas y si quieres alentar a la Selección Peruana Sub 17 tendrás que adquirirlas a través del portal Joinnus.



Perú vs. Argentina: fixture de la Selección Peruana Sub 17



Perú vs. Argentina (Martes 2 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Chile (Viernes 5 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Paraguay (Lunes 8 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Ecuador (Jueves 11 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Uruguay (Domingo 14 de abril - 9:10 p.m.)

