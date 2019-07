Perú vs. Argentina: fecha, hora y canales para ver el debut de la Selección Femenina en los Juegos Panamericanos 2019

Perú vs. Argentina se verán las caras por la primera fecha del fútbol femenino en el grupo B de los Juegos Panamericanos 2019. Ambas escuadras se verán las caras este domingo 28 de julio en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El enfrentamiento está pactado para dar inicio a las 8:30 p.m. (hora peruana) y espera un gran ambiente en el recinto limeño. El combinado nacional cuenta con jugadores con experiencia en la Selección mayor.

Perú vs. Argentina irá por la señal de Latina TV. Además, contará con una transmisión especial de Movistar Deportes y el canal Lima 2019 (19 de Movistar TV). Si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que será este partido, no puedes despegarte de la web de Depor.com

El equipo dirigido por Doriva Bueno espera darle una alegría al país, anfitrión del presente certamen. Sin embargo, son conscientes de que no será una misión fácil; más aún, al tener que debutar contra una de las favoritas a llevarse medallas en los Juegos Panamericanos 2019.

Las entradas para el torneo tienen un precio de S/.20 (Sector A) y S/.50 (Sector B) en la etapa preliminar, mientras que para las finales serán de S/.80 y S/.40, respectivamente. Los menores de edad, adulto mayor y personas con discapacidad y sus acompañantes pagarán la mitad del precio. La venta se realiza en la web del torneo (virtual) y módulos autorizados (físicas).



Foto: FPF / Video: América

