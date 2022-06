Breno Naranjo debutó en el 2016 con la camiseta de Deportivo Municipal, además de ser recordado por alcanzar el ascenso con Cienciano en el 2019. Tres años después, el delantero peruano fichó por el Albans Saints SC, equipo de la segunda división de Australia. A puertas del repechaje de la selección peruana ante el país de los canguros, Depor lo contactó para conocer cómo viven los australianos este partido, qué opinan de la bicolor y cuál es la expectativa por el repechaje.

En unos días, Perú sueña con alcanzar el ansiado cupo a Qatar 2022, y para ello deberá medirse ante Australia este 13 de junio en el Estadio Ahmed bin Ali. Si bien es cierto el rival ya es conocido, es un equipo algo distinto al que midió fuerzas en Rusia 2018. Ante la duda, Breno Naranjo declaró sobre la poca confianza que mantienen los hinchas australianos de poder clasificar a la próxima cita mundialista. “A mí me dicen: ‘Con suerte ganamos (ante Emiratos Árabes), pero con Perú no tenemos chances’”, adelantó.

¿Qué tal el cambio de horario? ¿Qué tanto te afectó?

Para conversar con mi familia, los tengo que llamar cuando recién me levanto, que es la noche de ellos o cuando me voy a dormir que es de mañana. Me costó un poco porque acá estoy acostumbrado a otros horarios y a entrenar en las mañanas. Acá entrenan en las tardes/noches, entonces como que te cambian un poco todo.

¿Cómo vas con el tema de los goles?

La verdad que comencé muy bien, en cuatro partidos tuve tres goles, pero he tenido mala suerte porque me lesioné el posterior. Ahí estuve como cuatro semanas fuera. Luego, regresé, jugué un partido y a los dos días tuve un accidente de carro. Fuerte, terminé en el hospital, no podía ni toser, ni estornudar, pero bueno, ya hace una semana he empezado a entrenar de nuevo, así que este fin de semana vuelvo a a jugar luego de ocho/nueve semanas.

¿Qué fue lo que te llamó más la atención del fútbol australiano?

Por ejemplo, yo en Perú siempre he sido biotipo grande, alto, de 1.86 metros., pero acá todos son iguales, yo me siento ‘chato’, porque acá miden de 1.90 para arriba. Creo que esa es la principal diferencia con el fútbol peruano.

¿Cómo definirías el estilo de juego australiano?

A mí no me costó tanto el físico, pero yo estoy acostumbrado en los partidos a tener bastante la pelota. En los equipos peruanos que yo he estado, siempre me ha tocado que hemos tratado de manejar el partido en tener la pelota, pero acá el juego es bastante aéreo, de área a área, bastante fricción y físico.

¿Qué se habla allá acerca de Perú?

La verdad es que acá no comentan mucho sobre fútbol, es que acá ellos tienen un deporte que se llama Fútbol Australiano, que es un deporte raro. La cancha es un círculo, cada equipo tiene tres arcos y se juega con las manos y con los pies. Tú vas al estadio y hay 80 mil personas, pero vas a ver fútbol normal y hay 500 personal, máximo mil.

Entonces no es un país futbolero...

No, para nada. Hay gente que les gusta el fútbol, pero porque lo juegan. Por ejemplo, los mismos jugadores de mi equipo, aquí todos ellos me dicen que Perú va a clasificar, que Australia no tiene chance contra Perú. Todos ellos los fines de semanas después de que jugamos, en vez de ir al estadio a ver un equipo de fútbol, se van a ver fútbol, pero el australiano.

¿Recuerdan acerca de su participación en el Mundial frente a la selección?

Sí, ellos se acuerdan mucho del 2-0, y también por eso no tienen ni la mínima fe de que van a clasificar. Ni siquiera tenían fe de que le iban a ganar a Emiratos Árabes.

Uno de los deportes bandera también es el rugby...

Sí, también el rugby, justo el otro día hubo un partido súper importante que se juega una vez al año, que es un equipo que reúne a los mejores jugadores de toda una ciudad contra el de otra ciudad, y todos se juntan para verlo. Como su fuerte es el físico, les gusta mucho el rugby.

¿Y tú has ido a ver un partido?

Sí, con el que vivo lo estaba viendo y me puse a ver el partido con ellos, pero a la vez yo estaba con el teléfono viendo el partido de fútbol de Afganistán contra Hong Kong porque el 10 de mi equipo estaba jugando, y, obviamente, yo prefería ver fútbol que rugby, pero de ratos veía el partido de rugby.

¿Has tenido la oportunidad de conocer a algún jugador de la selección australiana?

Ahora de la selección actual, no. Pero una de las razones por las que yo vine fue porque mi hermano me presentó a Chris Cahill, que es el hermano de Tim Cahill, que él ha sido ídolo en la selección de Australia.

Él se presentó en el sorteo de la FIFA comentando que Australia jugará su quinta Copa del Mundo de manera consecutiva...

SÍ, él es muy conocido acá en Australia y mundialmente también, ha jugado en equipos grandes como en Everton. Supongo que la selección australiana debe pensar diferente, pero la gente acá no.

¿El lunes verás el partido solo o con tus compañeros?

Ese es el tema, a las cuatro de la mañana no creo que muchos se quieran animar a ver el partido, pero yo de todas maneras me voy a levantar a verlo. Ya sea solo o de repente con el que vivo va a querer verlo. Yo voy a estar desde las tres y media viendo la previa.

¿Qué consejo le darías a la Selección Peruana previo al repechaje?

Que sean inteligentes, que jueguen el fútbol manejando la pelota, pero siempre tener cuidado con las pelotas paradas. Después de eso, no vamos a tener ningún problema en ganar el partido.





