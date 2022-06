La Selección Peruana se viene preparando para lo que será el duelo ante Australia, por el repechaje rumbo a Qatar 2022. Al mando de Ricardo Gareca, la ‘Bicolor’ buscará su sexta clasificación a una cita mundialista, pero antes tendrán que vencer a los ‘Socceroos’ de Graham Arnold. Repasa el itinerario de la ‘Blanquirroja’ de cara al duelo en el Estadio Ahmad Bin Ali.

La llegada del conjunto nacional al Aeropuerto Internacional de Doha está planeado para el viernes 10 de junio desde las 10:00 p.m. (hora local) y 2:00 de la tarde (hora peruana). En esta ciudad, tendrán dos días de trabajos en el Estadio Al Sadd; sin embargo, a causa de las altas temperaturas, se evitará hacer mucho esfuerzo en las prácticas.

El primer entrenamiento en suelo catarí será el sábado 11 de junio a las 6:00 p.m. (hora local) y 10:00 a.m. (hora peruana). Mientras que el domingo 12 de junio, trabajarán desde las 9:30 a.m. (hora local) y 1:30 de la mañana (hora peruana). Ambos días, se pronostica como máximo 42 grados. Estas son las fechas donde el calor llega a picos excesivamente altos, motivo por el cual se optó realizar el Mundial de Fútbol en el mes de noviembre, y no en junio como nos tenían acostumbrados.

Cabe destacar que el domingo 12, desde el mediodía en Perú, el técnico Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa en el Estadio Ahmad Bin Ali, recinto donde la Selección Peruana disputará el repechaje a la Copa del Mundo.

El cronograma de actividades de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Perú vs. Australia: ¿cuándo y dónde se jugará el repechaje?

La Selección Peruana saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda entre Perú y Australia se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partidos único.

Las entradas se han vendido como pan caliente para este compromiso, por lo que se espera un marco de público importante en el recinto asiático que, sin duda alguna, también vibrará con el ‘Contigo Perú’.





