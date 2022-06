Uno de los mejores intérpretes del buen toque, el juego pícaro, ahora llamado ‘chocolate’, en la historia del fútbol peruano es y será Julio César Uribe, el ‘Diamante’ que brilló con luz propia a través de su talento en los años ochenta. En la previa del Perú frente a Australia, el exmundialista de la blanquirroja en el Mundial España 1982 analizó al “equipo de todos”.

Para el ídolo de Sporting Cristal, la selección peruana expondrá su mejor repertorio con el balón y triunfará ante la fortaleza física del rival de turno para conseguir el boleto al Mundial Qatar 2022. Aplaude el momento futbolístico de Christian Cueva, la adaptación de Gianluca Lapadula y la recuperación de André Carrillo. Además, valora el incondicional apoyo de la marea rojiblanca que acompaña al combinado nacional en cada rincón del mundo.

Una vez más, la selección peruana enfrentará a Australia, ahora por un boleto a Qatar 2022...

La selección está muy bien preparada. Está unida. Sigue luchando por escribir nuevas historias. Confío que harán prevalecer sus capacidades sobre el adversario. Todo el Perú confía en lo que harán dentro de la cancha.

Estará en juego el buen toque y la fortaleza física. Apostamos por lo nuestro…

Será complicado, estamos hablando de querer estar en un Mundial. Perú deberá exponer su mejor versión para conseguir su propósito, pero en el fútbol es más fácil construir. Podemos visualizar que Australia a través de su superioridad física tratará de defender bien, pero Perú será positivo. Si está expuesto al error es obvio, como en la vida misma, pero para eso está la capacidad, lo que se debe imponer más allá de las voluntades, pues todos quieren ganar. Habrá que demostrar en capacidades que somos mejores que ellos (Australia).

Julio César Uribe es presentado como DT en San José de Oruro

Ocho años al mando de Ricardo Gareca valieron para consolidar un juego que inspira respeto…

Correcto. El equipo conecta muy bien, ya son ocho años. Lo más importante es que los jugadores siguen unidos, hay un respeto, se valoran y disfrutan su trabajo. A través de su juego esperemos que sostengan la sonrisa de estar nuevamente en un mundial.

Christian Cueva está en su mejor versión. ¿Coincide?

Para la calidad técnica que goza Christian Cueva un soporte físico es fundamental. Lo incorporó y encontró mejor respuesta, es el Christian que todos queremos ver. Seguramente dará su mejor calidad al equipo para ganar, de eso se trata. Cada uno está en su mejor momento.

En su época era el fútbol pícaro, ahora es el ‘chocolate’...

Hay que respetar cada interpretación. El fútbol no es confrontar nuestra época y lo que es esta. Son épocas importantes en nuestra historia. Yo prefiero disfrutar, pero los tiempos pasados eran los positivos. Ahora es más táctico, conceptual, más defender y atacar. Son características de los protagonistas, diferentes intérpretes y cada uno tiene que valorarlo y respetarlo. A disfrutar cada etapa de su historia.

Gianluca Lapadula se adaptó ante la necesidad de un ‘9′ en la selección. ¿Cómo analiza su evolución futbolística?

Yo no sé si se ha consolidado, pero desde que llegó a la selección lo hizo bien. Es un jugador que siempre le ha dado una respuesta a Perú. Es un buen profesional que se integró bien al grupo. Se nota que transmite calidad y profesionalidad a sus compañeros. Un chico con una mentalidad europea que respeta los conceptos del deportista profesional. Es una persona correcta, así que no me sorprende que se haya identificado con nuestro país. Hay que reconocerlo y saludarlo.

Gianluca Lapadula 3 (Foto: Daniel Apuy/GEC)

Sería ideal que juegue nuevamente en la Serie A…

Él no está construyendo su camino ahora, su lucha viene de hace años. Tiene 31 años, no tiene 20 ni 22 años. Entonces, le ha costado muchísimo. De repente en los próximos cuatro años encuentra la posibilidad de cerrar su ciclo futbolístico con una lucha ejemplar. De eso no tengo dudas.

André Carrillo está sano, con minutos, pero hay variantes que responden a las necesidades del equipo…

Es bueno que Carrillo se haya recuperado, y que vuelva al nivel que conocemos, pues es un jugador importante por su capacidad y desequilibrio donde le toque jugar, sea por derecha o izquierda. Así que el equipo está bien y preparado. Gran trabajo del cuerpo técnico que lidera Ricardo Gareca.

El apoyo de los hinchas es el plus que requiere todo equipo cuando las piernas no responden…

Al hincha no se le pide nada, se le da todo. Su apoyo es encomiable, su identificación con el país es brillante, conmovedor. Al hincha hay que decirle gracias por su incondicional apoyo. Hay que valorarlos.

Lo inmediato es Australia, pero enfrentar nuevamente a Francia trae recuerdos en el Parque de los Príncipes, el 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas…

Éramos positivos, teníamos una gran selección. Somos parte de la historia. Hoy, los protagonistas son otros, y hay que disfrutarla. Están permitiendo sonreír al país que sufre por otras razones. Hay otras disciplinas deportivas también que nos dan alegría, gente que lucha de manera aislada. Todos los que llegan a representar a su país merecen un reconocimiento más allá del éxito o no. Como sociedad debemos aprender a valorar a los que luchan por generar una sonrisa al país desde sus diferentes responsabilidades.





PERU VS. COLOMBIA. 16-08-1981, JULIO CESAR URIBE (FOTOS ARCHIVO EPENSA)

¿Por qué los clubes a nivel Copa Libertadores no responden a las exigencias?

Cada quién tiene su propio análisis. Se vienen diciendo que hace muchos años el termómetro internacional no está a la altura, y cada año la preparación se intenta que sea mejor, pero no alcanza. Eso implica que es algo que no se hace bien y hay que corregir. El propósito de la profesión y de la vida es muy frecuente con ella.

¿Qué opina sobre los cuestionamientos a Roberto Mosquera por la temprana eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Roberto con su seriedad intenta hacer lo que corresponde, los jugadores y dirigentes también. Hay veces que no alcanza y es dable encontrar lo que buscan. Los técnicos, al igual que los jugadores y dirigentes, tienen limitaciones. Los dirigentes desearían tener mejores jugadores, pero no alcanza el presupuesto. Los jugadores podrían ser mejores, pero hay veces no son buenos profesionales, no tienen respuestas. A ese nivel de vida hay que valorar las cosas. Así que no hay ninguna razón para que Roberto sea cuestionado. Es un buen líder y suma recientemente un campeonato.





