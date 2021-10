Tras la dura derrota ante Ecuador en Quito, la selección de Bolivia ya está concentrada para lo que será el partido ante Perú. En la víspera al encuentro en la altura de La Paz, el delantero Marcelo Moreno Martins, goleador de las Eliminatorias con ocho anotaciones, habló de ese cotejo.

“El jugador de fútbol tiene que cambiar rápido el chip, ahora ya pensamos en Perú. En cómo podemos hacerle daño. Ya los estamos analizando, con los videos que nos ha mostrado el profesor, el cuerpo técnico”, señaló el delantero, principal arma de ataque de la ‘Verde’, para Canal N.

“Tenemos que ser fuertes aquí. No podemos dejar nos vengan a jugar al fútbol de ellos, a lo que están acostumbrados. Intentaremos hacer la diferencia, porque la altura no juega sola. Nosotros tenemos que mostrar el camino. Tenemos que dedicarnos, tenemos que esforzarnos en grupo, para que los resultados puedan venir”, añadió.

Por otro lado, Moreno Martins dejó en claro que la altura no es todo y que deberán cumplir con su trabajo para reencontrarse con la victoria.

“Pueden saber jugar en la altura, pero otra cosa es estar aquí. Aquí, muchas veces, hay selecciones que la pasan mal, pero no la altura no juega sola. La altura no hace nada. Nosotros tenemos que hacer valer este partido que tenemos de local. Tenemos que hacer las cosas bien, para sacar un buen resultado. Independiente de lo que Perú ha hecho otras veces en la altura, nosotros tenemos que hacer nuestro partido”, sentenció el futbolista de 34 años.

Perú chocará con Bolivia este domingo 10 de octubre, en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El cotejo está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Movistar Deportes y América TV.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor