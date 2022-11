Veamos. En este nuevo siglo (a partir del 2001), Perú disputó cinco amistosos en ciudades de altura, considerando a nivel local y exterior. ¿El balance? Dos derrotas, dos empates y apenas un triunfo, algunas veces con equipo estelar y otras con alternativo. Es más, la última vez que la blanquirroja visitó la ‘Ciudad Blanca’ fue caída 3-2 ante Costa Rica, en la era del ‘Tigre’ Gareca.

Ojo que esta será una prueba muy importante, pues Reynoso no ocultó su deseo de ser local en Arequipa o Cusco, en las próximas Eliminatorias. Repasa los antecedentes y a ver cómo nos va ante la ‘Verde’ del técnico Gustavo Costas, bicampeón con Alianza Lima en 2003 y 2004.

Perú 2-3 Costa Rica - 20/11/2018 - Arequipa

La bicolor pasaba por un momento muy irregular en la era de Ricardo Gareca después de Rusia 2018. Apenas había ganado uno de sus últimos cinco amistosos post Mundial. Por ese entonces, la selección venía de caer 2-0 ante Ecuador en Lima, con una imagen floja del equipo –en su mayoría titulares–, y la historia tampoco cambió en Arequipa. ­

Costa Rica llevó a la ‘Ciudad Blanca’ prácticamente a su equipo mundialista, entre ellos Bryan Ruiz y Joel Campbell, y fue un dolor de cabeza para la bicolor. Pese a que Edison Flores y Jefferson Farfán pusieron el 2-2 hasta los 73′, un tanto de Campbell le dio la ventaja a los ‘ticos’. El balance era de encajar cinco tantos en los últimos dos amistosos, y el contexto no era el mejor.

“Cuando uno recibe muchos goles es importante revisarlo, porque sin dudas la solidez es clave en un equipo. Si contabilizamos los goles post Mundial o inclusive desde el Mundial, es mucha la cantidad. Hay que pararlo rápidamente. Será motivo de replanteamiento en un futuro para nosotros”, aseguró Gareca.

El 'once' que alineó ante Costa Rica.

Perú 3-1 Jamaica - 13/06/ 2017 – Arequipa

La blanquirroja venía de vencer 1-0 a Paraguay en Trujillo y repitió el plato en Arequipa ante los ‘Reggae Boys’. Estos dos amistosos fueron importantes de cara al tramo final de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y posterior repechaje ante Nueva Zelanda, donde finalmente se consiguió la clasificación al Mundial tras 36 años. Salvo la ausencia de Pedro Gallese y André Carrillo, Perú presentó en la UNSA a su equipo titular, y eso se notó en la contundencia de la victoria.

Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero anotaron para la bicolor, que quedó lista para el reinicio de las Eliminatorias. Por ese entonces, a cuatro fechas para el final del torneo, la bicolor sumaba 18 puntos y se ubicaba en el sétimo lugar, seguido por Paraguay, también con 18, en una tabla que lideraba el ya clasificado Brasil, con 33 unidades.

El 'once' que arrancó ante los 'Reggae Boys'.

Bolivia 0-0 Perú – 05/09/2011 – La Paz

Entre la obtención del tercer lugar de la Copa América de Argentina 2011 y el inicio de las Eliminatorias a Brasil 2014, la bicolor de Sergio Markarián disputó dos amistosos de ida y vuelta ante los altiplánicos. Fue 2-2 en Lima, con tantos de Paolo Guerrero y Rinaldo Cruzado, y días posteriores obtuvo un empate a cero en La Paz. ‘Marka’ utilizó un equipo alternativo, con jugadores muy jóvenes, en ese entonces, como Aldo Corzo, Paolo Hurtado, Irven Ávila y Luis Advíncula.

Este es el 'once' que saltó al Hernando Siles de La Paz.

Colombia 1-1 Perú – 17/11/2010 - Bogotá

Eran los primeros partidos del arranque de la era de Sergio Markarián, quien asumió en julio del 2010, y Perú estaba en una situación de probar a nuevos jugadores. El equipo venía de tres triunfos en sus primeros cuatro duelos, incluyendo victorias ante Canadá y Jamaica a domicilio, y también estuvo a la altura en Bogotá.

La selección jugó con varios suplentes, pero no tambaleó en los más de 2600 metros de altura de la capital colombiana. Luis Ramírez, con un notable remate de larga distancia, anotó para la blanquirroja. Hoy en día, varios de ese ‘once’ inicial que saltó a ‘El Campín’, ya son futbolistas retirados.

El equipo que rescató un empate de 'El Campín' de Bogotá.

Bolivia 2-1 Perú – 06/02/2008 – La Paz

Este partido fue el posterior a la ‘masacre’ que sufrimos a manos de Ecuador (5-1) en Quito por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. El técnico José del Solar, con un equipo alternativo, visitó a los altiplánicos y padeció otra derrota. Por esa época, la selección tenía un rendimiento muy irregular y, encima, no contaba con sus mejores jugadores del exterior, como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete, implicados en un caso de indisciplina en los meses previos.

El equipo que alineó 'Chemo' en su caída en La Paz.

Reynoso en el corazón de Arequipa

Juan Reynoso nació y creció en Barranco, pero su corazón bien podría decirse que es arequipeño. Más allá de su estrecho vínculo con México, donde jugó 10 años (1994 al 2004) y a la vez estudió para ser técnico, el ‘Cabezón’ dejó una huella importante en la ‘Ciudad Blanca’, donde este sábado Perú enfrentará a Bolivia en el cuarto amistoso de su era.

Arequipa y el estadio de la UNSA fueron su hogar, entre diciembre del 2013 y octubre del 2017, donde fue el timón de Melgar. Es allí, precisamente, donde el actual técnico de la bicolor tuvo su ciclo más largo en un club, algo que ayudó al despegue de su carrera en los años posteriores.

Reynoso fue el principal artífice del resurgimiento del ‘Dominó’, de la mano de Jader Rizqallah, dueño del club. Ambos fueron una dupla importantísima para resucitar al ‘Rojinegro’ tanto administrativa y deportivamente. Con el ‘Cabezón’, Melgar fue campeón del Clausura 2015, logró el título nacional para el club tras 34 años en la misma temporada y alzó el Torneo de Verano 2017.

Algo muy especial fue que los trofeos del 2015 fueron logrados, precisamente, en el centenario de la institución. Otro motivo más para venerar aún más al DT. En 2016, asimismo, Melgar conquistó el subcampeonato del Descentralizado, cayendo en las finales de ida y vuelta ante Sporting Cristal.

“Muchos que venden humo dicen: yo saque campeón. No, ellos me sacaron campeón a mí. Muchachos que hace un año los expectoraron de equipos grandes. No tenían futuro en el fútbol y a base de trabajo hoy tienen un presente”, aseguró Reynoso tras el título del 2015, donde destacaban Bernardo Cuesta, Alexis Arias, Ysrael Zuñiga, Omar Fernández, entre otros.

La ‘Ciudad Blanca’, de hecho, fue uno de los principales destinos de Reynoso al asumir el mando de la blanquirroja. En setiembre, el estratega coincidió con la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, donde el ‘Rojinegro’ enfrentó al Independiente del Valle (caída por 3-0), y fue asediado por los fanáticos arequipeños en el estadio de la UNSA.

Desde su llegada a la Videna, Reynoso no ocultó su deseo de jugar de local, en algún momento de las Eliminatorias, en suelo arequipeño. “Algo hablamos con Juan Carlos (Oblitas) y Agustín (Lozano). El formato de las Eliminatorias cambió, antes se jugaba en una o dos sedes, pero vemos que el mismo Chile utiliza a veces hasta a Calama (altura). Si se abre esa posibilidad, podríamos incluir lo de Cusco, lo de Arequipa, y Lima lógicamente”, aseguró en agosto.

No hay dudas de que Reynoso, en coordinación con la FPF, fue promotor para que el duelo ante Bolivia se juegue este sábado en Arequipa, a más de 2300 metros de altura. Santa Cruz, en principio sede del encuentro, viene sufriendo graves problemas sociales por lo que las autoridades bolivianas decidieron ceder la localía a Perú.

