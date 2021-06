La ‘Blanquirroja’ volverá al campo de juego, esta noche, para el Perú vs. Brasil, compromiso que podría tener a Christian Cueva desde el arranque, a pesar de algunos episodios extradeportivos que involucraron al mediocampista nacional en los últimos días. Yannick Ferreria, DT de Al-Fateh, se refirió sobre el presente de su dirigido, a quien no le pierde el rastro, a pesar de la distancia.

“No me interesa lo que haya pasado antes. Un hombre hace cosas en su vida, pero cambia. Ahora tenemos una versión de Christian Cueva perfecta, lo demás no sé, ni me interesa. Lo entiendo perfectamente a Ricardo Gareca, Los entrenadores no podemos estar en la vida de cada jugador, sólo pensamos en el equipo. No sabía de su último episodio. Si pasa algo al estar acá, claro que hablaría con él, pero primero escucharía su versión”, sostuvo el estratega belga en diálogo con Las voces del fútbol.

Por otro lado, destacó el buen momento de su dirigido en el ámbito deportivo, mostrándose más que feliz por el protagonismo que ‘Aladino’ recuperó en la Selección Peruana, luego de que su rendimiento fuera puesto en duda a raíz de la poca continuidad que tenía meses atrás.

“Me da mucha alegría su gol ante Ecuador. Mucha gente no pensaba que él podía volver a su mejor nivel hace seis meses o un año. Ahora, está jugando a un nivel muy alto. Esta marcando con su club y la Selección Peruana”, agregó el estratega del conjunto que milita en la Primera División de Arabia Saudita.

Oblitas también tocó el tema Christian Cueva

La Selección Peruana debutará este jueves ante Brasil en la Copa América 2021 y, en la previa, existe una incógnita en el equipo que iniciará las acciones: la inclusión de Christian Cueva. El volante fue captado en una reunión social antes de viajar al torneo continental. Frente a ello, Ricardo Gareca señaló en conferencia de prensa lo siguiente: “Es un tema privado, estoy enfocado en el partido”.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo del equipo peruano, conversó con FPF Play y le envió un mensaje al jugador del Al Fateh en medio de este panorama. “Sería lo ideal (que tome protagonismo). Es el momento en el que viene mejor en toda la etapa que nos ha tocado jugar. Hacía mucho tiempo que no jugaba y ahora está jugando mucho en Arabia Saudita y va a depender de él”, indicó.

