Gabriel Costa casi se quiebra por tratar de explicar el cariño que recibe de los hinchas peruanos [VIDEO]

Gabriel Costa vive un buen momento con la Selección Peruana y se perfila para ser titular en el Perú vs. Brasil , el cual se desarrollará en Los Ángeles. El hombre de Colo Colo, previamente, se dio tiempo para conversar con la prensa y casi se quiebra al momento de explicar el cariño que recibe por parte de los hinchas.

No hay duda que Gabriel Costa se ha ganado el cariño de los hinchas de la Selección Peruana, luego de su buena actuación en el debut ante Ecuador. Jugó 45 minutos y fue de los mejor que tuvo el equipo de Ricardo Gareca.

La broma que le hizo su hijo a Gabriel Costa. (Video: José Luis Saldaña)

“Mi hijo me dijo que me aprenda el Himno [risas]. Sí lo sabía, pero no me había escuchado. Fue linda la gente, el lugar donde estoy y las personas. Desde que estoy en Perú, siento el cariño de la gente. Nunca pensé tener ese cariño”, afirmó Gabriel Costa.

“Mi hijo se puso a cantar el Himno, y esas cosas uno las valora. El partido contra Brasil lo vamos a tomar como una revancha”, agregó un emocionado Gabriel Costa.

A pocos días del Perú vs. Brasil, Gabriel Costa la rompió en el entrenamiento que realizó la Selección Peruana en Los Ángeles. El hincha de la ‘bicolor’ lo quiere ver más tiempo ante la escuadra que lidera Neymar.

Mira aquí las jugadas de Gabriel Costa en el entrenamiento en Los Ángeles. (Video: José Luis Saldaña)

