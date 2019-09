Guillermo Barros Schelotto habló sobre la posibilidad de fichar a un peruano en Los Ángeles Galaxy [VIDEO]

Guillermo Barros Schelotto y el director técnico de la Selección Peruana mantuvieron una conversación antes de iniciar los entrenamientos previos al duelo ante la 'Canarinha' ya que los equipos que ambos entrenadores argentinos dirigen entrenaron en el mismo estadio.

Al finalizar las prácticas, Barros Schelotto ofreció una conferencia de prensa en donde afirmó que estaría interesado en fichar a un jugador peruano en Los Ángeles Galaxy para la próxima temporada.

"Me gustaría poder contar con algún jugador peruano, pero nosotros estamos en medio del torneo y no tenemos esa posibilidad de contratar pero no hay que olvidar que en poco tiempo empiezan los cambios de jugadores y hay que estar preparados", sostuvo el entrenador.

Guillermo Barros Schelotto sobre la posibilidad tener jugador peruano en Los Ángeles Galaxy. (Video: Jose Luis Saldaña)

El entrenador de LA Galaxy no reveló el nombre del jugador que tendría en mente como posible fichaje; sin embargo, fue consultado por Yoshimar Yotún y no lo descartó.

" Yotún jugó acá y también disputamos un partido amistoso ante Cruz Azul hace pocos días y él estuvo presente. No quiero dar nombres porque después es más difícil hacer las negociaciones", concluyó.

