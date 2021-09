Tras el vergonzoso episodio generado en el Brasil vs. Argentina por Eliminatorias, diversas dudas comenzaron a rondar en la Selección Peruana, siendo una de ellas e posible cambio de sede del partido entre la escuadra bicolor y la ‘Canarinha’. Sobre ello, García Pye, gerente de selecciones, se encargó de aclarar el panorama.

“Estamos en permanente comunicación con la CBF y no debería haber ningún inconveniente. Hasta el momento no hay ninguna variación con respecto al partido ante Brasil. En mi opinión, o se jugaba en Recife o se suspendía el partido Brasil vs. Perú, porque a nivel logístico y por todas las coordinaciones previas no hubiera sido posible improvisar otra sede. Hubiera sido ilógico”, sostuvo en diálogo con RPP.

Por otro lado, en la Selección Peruana restaron importancia a las prohibiciones que existen en el país de la samba con relación al partido, ya que el plantel de Ricardo Gareca está totalmente fuera de alcance de las medidas que se toman en Brasil, por lo que no afectaría la conformación del cuadro.

“Sí se hizo la gestión para que los que vuelvan de Brasil no tengan que hacer cuarentena. Pero, además de eso, ya hace dos días se dejó de exigir cuarentena en esos casos. No hay problema por ese lado. Podría ser una preocupación que Brasil no haya jugado el domingo, pero estamos trabajando en base al reglamento y eso se aplica. Tenemos que concentrarnos más en lo que hagamos nosotros”, agregó.

A afinar detalles para el Perú vs. Brasil

Es cierto, contra Venezuela se sufrió hasta el último minuto. Pero lo clave de la Selección Peruana es que sumó tres puntos, su primer triunfo de local en las Eliminatorias y ya está a dos unidades del quinto lugar. Y si bien el reto que se viene este jueves es más que complejo -visitar a Brasil-, Gareca quiere sostener el paso. Por eso, este martes por la mañana, en su última práctica en nuestro país, ajustó detalles de su pizarra.

Entonces, el DT de la Selección Peruana realizó un partido de práctica. ¿Cómo alineó la Blanquirroja? Con Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula. Sí, la novedad fue la presencia del lateral de Universitario por Luis Advíncula. Ojo, ‘Bolt’ estuvo desde el arranque con Uruguay y Venezuela.

