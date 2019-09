Perú vs. Brasil: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido amistoso por fecha FIFA?

Este martes 10 de septiembre, Perú y Brasil medirán fuerzas en un amistoso correspondiente a fecha FIFA. El imperdible partido, que que se disputará en Los Angeles Memorial Coliseum, arrancará a las 22:00 horas en territorio nacional con transmisión vía Movistar Deportes y Latina, mientras que en el país de la ‘Verdeamarela’ , exactamente en Brasilia, se jugará a las 00:00 horas del día miércoles 11 vía Globo, GloboEsporte.com y SporTV.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del partido amistoso entre Perú vs. Brasil por fecha FIFA , con todos los goles, declaraciones y más detalles que necesitas saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Tras perder 1-0 ante Ecuador en el último encuentro de preparación, el conjunto dirigido por Ricardo Gareca ve el partido frente a la ‘Canarinha’ como una oportunidad ideal para reencontrarse con la victoria y de paso cobrar revancha tras lo ocurrido en la final de la Copa América 2019.



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía completa para ver los partidos de esta semana



▷ Champions League en vivo 2019-2020: tabla de posiciones, estadísticas y horarios de los partidos

(AFP) Paolo Guerrero anotó el único gol de Perú en la final de la Copa América 2019 ante Brasil. (AFP) AFP

Y es que aquella vez, Brasil venció por 3-1 a Perú y se consagró en el certamen, dejando al ‘equipo de todos’ con ganas de levantar el ansiado trofeo continental.

Pero el compromiso amistoso por fecha FIFA , al igual que en ese entonces, no será nada sencillo. La selección peruana no podrá contar con su goleador Paolo Guerrero , pues, como se recuerda, el ‘Depredador’ pidió no ser convocado para estar enteramente a disposición de su club, el Internacional de Porto Alegre.

Brasil , por otro lado, sí podrá disponer de Neymar , la estrella del PSG que se perdió la Copa América 2019 por lesión, pero que ahora ya está recuperado e inclusive viene de anotar en el empate 2-2 de su selección frente a Colombia , en otro encuentro de preparación.



(AFP) Brasil es el actual campeón de la Copa América 2019. (AFP) AFP

Alineaciones posibles del Perú vs. Brasil

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzáles, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca.

Brasil : Ederson Moraes, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino.

DT: Tite.



Horarios del partido entre Perú vs. Brasil por amistoso FIFA

Perú: 22:00 horas

España: 05:00 horas del miércoles 11 de septiembre

México: 22:00 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Brasil: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Brasilia)

Colombia: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Santiago)

Ecuador: 22:00 horas (en Quito)

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas



¿Dónde se jugará el amistoso FIFA entre Perú vs. Brasil?

El partido amistoso FIFA entre Perú vs. Brasil se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum. Este recinto deportivo puede albergar 78,467 espectadores.