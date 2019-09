► Perú vs. Brasil: cómo y en qué canal ver EN VIVO el amistoso FIFA en el Memorial Coliseum de Los Ángeles

LIVE HD Perú vs. Brasil GOLES | HISTORIAL | APUESTAS |TRANSMISIÓN OFICIAL | EN VIVO | Perú vs. Brasil se enfrentan hoy tras la final de la Copa América. “No vamos a prescindir nunca de un jugador de la calidad de Neymar”, dijo Tite, tras anunciar el regreso de su estrella a la selección ‘penta’. EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | ONLINE | STREAMING | Se había perdido la Copa América por una lesión y ahora quiere recuperarlo al 100%. Ante Colombia, en el empate 2-2, demostró que clase le sobra, porque hizo un gol y dio una asistencia. Pero Ricardo Gareca también mueve sus piezas para anular los intentos del rival. Y reforzaría la defensa con Aldo Corzo, aplicado y sólido en la marca, y apostaría por ese ‘perro de presa’ que tiene en su nómina: Pedro Aquino. Costa y Flores irán por los extremos y Ruidíaz de ‘punta’. Perú no es favorito, pero esto es fútbol...

Perú vs. Brasil: conoce en qué canal ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Peru vs Brasil amistoso FIFA 2019 desde Los Ángeles

Perú y Brasil | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | juegan hoy en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m. (hora peruana). Este encuentro amistoso podrá ser visto GRATIS vía Latina TV, por señal abierta, y por Movistar Deportes, así como por O'Globo y Sport TV en Brasil.



No dejemos de alentar a nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en el amistoso internacional que sostendrá este martes ante su similar de Brasil 🇧🇷. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/4F5w1tQSkr — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 8, 2019

Los entrenamientos siempre dejan una que otra pista, y muchas veces –en especial si de Ricardo Gareca y su bicolor se trata–, estas terminan convirtiéndose en certezas. El ‘Tigre’ paró un equipo titular en la práctica de ayer, que dice mucho de lo que será su idea para derrotar a la poderosa ‘Canarinha’.

Si hubo un punto débil de Perú en ambos duelos de Copa América ante los de Tite, ese fue la banda derecha. Por eso, y anticipando una actuación estelar de Neymar (a las que nos tiene acostumbrados), Gareca alineó a Corzo por Advíncula.

Con ‘Muelita’, Perú puede ganar en marca, lo que más hará falta ante el desequilibrio de Brasil. La presencia de Carlos Zambrano, esta vez desde el vamos, también ayudará en ese aspecto. El ‘León’ ya conoce a los brasileños y se entiende de maravilla con Luis Abram, con quien hizo dupla en ambos choques de la Copa.

Yoshimar Yotún, luego de cumplir su fecha de suspensión, volvería a hacer dupla en el medio junto a Tapia. Además, ‘Gabi’ Costa se mantendría como volante por la derecha, en busca de su primer gol con la blanquirroja. El ‘Tigre’ confirmará hoy este ‘once’. Que sea el que sorprenda a la ‘Canarinha’.

Yoshimar Yotun se tiene lo necesario para ganar el amistoso de Perú vs. Brasil (Parte I). (Video: José Luis Saldaña)

Perú vs. Brasil: historial de sus últimos enfrentamientos

Este año, Perú y Brasil se han enfrentado en dos ocasiones. Ambos fueron victoria del ‘Scratch’ sobre la ‘bicolor’. El conjunto de Ttite, sin Neymar, se tumbó a la ‘blanquirroja’ en la Copa América. En la primera oportunidad, ganaron 5-0; mientras que en la segunda fue 3-1 en la final del certamen.



El encuentro entre Perú y Brasil se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum, cuya capacidad es de más de 70 mil personas. Sin duda alguna, los hinchas de la Selección Peruana se harán presente en el recinto deportivo para el amistoso FIFA.

Perú vs. Brasil: últimos enfrentamientos

15/6 Venezuela 0-0 Perú

18/6 Bolivia 1-3 Perú

22/6 Perú 0-5 Brasil

29/6 Uruguay 0-0 (4-5) Perú

3/7 Chile 0-3 Perú

7/7 Brasil 3-1 Perú

5/9 Perú 0-1 Ecuador



16/ Brasil 3-0 Bolivia

18/6 Brasil 0-0 Venezuela

22/6 Perú 0-5 Brasil

27/6 Brasil 0-0 (4-3) Paraguay

2/7 Brasil 2-0 Argentina

7/7 Brasil 3-1 Perú

6/9 Brasil 2-2 Colombia



Perú vs. Brasil: horarios en el mundo



Perú: 22:00 horas

España: 05:00 horas del miércoles 11 de septiembre

México: 22:00 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Brasil: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Brasilia)

Colombia: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Santiago)

Ecuador: 22:00 horas (en Quito)

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Perú vs. Brasil: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Brasil Empate Perú Te Apuesto 1.40 4.75 6.25 Bet365 1.36 4.60 8.50 Bwin 1.40 4.25 8.00 Betfair 1.36 4.75 8.00 Betsson 1.39 4.80 7.20 InkaBet 1.36 4.50 8.50 SportingBet 1.40 4.25 8.00 WilliamHill 1.38 4.6 8.5

Perú vs. Brasil: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca.



Brasil: Ederson Moraes, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino.

DT: Tite.

Perú vs. Brasil: ¿Dónde se jugará el amistoso FIFA?



Los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto visitaron a Ricardo Gareca y Nolberto Solano. (Video: José Luis Saldaña)

