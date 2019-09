VÍA LATINA TV | Perú vs. Brasil en Fecha FIFA en Los Ángeles | EN VIVO | EN DIRECTO | MOVISTAR DEPORTES

GOLES| ESTADISTICAS | HISTORIAL | APUESTAS | Perú vs. Brasil VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | Perú Vs. Brasil juegan hoy por la fecha FIFA. LIVE HD | STREAMING | TRASMISIÓN OFICIAL | LIVE AHORA | La 'bicolor' y la 'canarinha' repetirán la final de la pasada Copa América 2019. Pero en esta ocasión se revierte la situación de los ídolos: esta noche estará la estrella brasileña Neymar, quien no jugó la Copa América, mientras que el gran ausente en Los Ángeles el goleador Paolo Guerrero, quien sí estuvo en el Maracaná. Los dos equipos llegan al partido este martes tras no conseguir la victoria en su último amistoso, disputados en tierras estadounidenses. Brasil empató el viernes 2-2 en Miami contra Colombia, mientras que Perú perdió en Nueva Jersey ante Ecuador, por 1-0.

Hora, fecha, canal para ver EN VIVO la transmisión HD del amistoso FIFA desde Los Ángeles

Perú y Brasil | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | juegan hoy en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m. (hora peruana). Este encuentro amistoso podrá ser visto GRATIS vía Latina TV, por señal abierta, y por Movistar Deportes, así como por O'Globo y Sport TV en Brasil.

Perú vs. Brasil: sigue la transmisión HD del amistoso FIFA desde Los Ángeles

Perú vs. Brasil: horarios en el mundo



Perú: 22:00 horas

España: 05:00 horas del miércoles 11 de septiembre

México: 22:00 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Brasil: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Brasilia)

Colombia: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Santiago)

Ecuador: 22:00 horas (en Quito)

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

No dejemos de alentar a nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en el amistoso internacional que sostendrá este martes ante su similar de Brasil 🇧🇷. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/4F5w1tQSkr — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 8, 2019

La última vez que Perú y Brasil se vieron las caras en un gramado fue el 7 de julio de este año, en aquella oportunidad se disputaba la final de la Copa América, que finalmente levantó la selección que dirige Tite. A pesar de que este encuentro tiene una índole amistosa, la hinchada 'bicolor' no deja de sentir que se trata de una revancha.

Christian Cueva siempre fue uno de los fijos en el once del 'Tigre' Gareca, pero ahora lo será con mucha más razón, ya que el DT habría decidido darle los dos partidos completos en esta fecha FIFA, teniendo en cuenta que el jugador no mantiene regularidad en Santos FC y que necesita acumular minutos teniendo en cuenta su importancia para la Selección.

Perú llega a este duelo luego de caer 1-0 ante Ecuador. A pesar de tratarse de un resultado desalentador, el enfrentamiento habría dejado aspectos positivos teniendo en cuenta que Kevin Quevedo y Gabriel Costa tuvieron la oportunidad de debutar con la camiseta 'blanquirroja'.

Brasil, en cambio, volverá a tener entre sus jugadores a una de sus máximas figuras, Neymar. El atacante se recuperó de la lesión que lo aquejaba y ya está al cien por ciento, incluso, en el partido pasado, ante Colombia, logró anotar un gol.

Recuerda que puedes seguir los goles, el minuto a minuto y todas las incidencias del choque a través de Depor.com.

Perú vs. Brasil | Perú vs. Brasil | EN VIVO EN DIRECTO ONLINE.

Perú vs. Brasil: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Brasil Empate Perú Te Apuesto 1.40 4.75 6.25 Bet365 1.36 4.60 8.50 Bwin 1.40 4.25 8.00 Betfair 1.36 4.75 8.00 Betsson 1.39 4.80 7.20 InkaBet 1.36 4.50 8.50 SportingBet 1.40 4.25 8.00 WilliamHill 1.38 4.6 8.5

Perú vs. Brasil: últimos enfrentamientos

15/6 Venezuela 0-0 Perú

18/6 Bolivia 1-3 Perú

22/6 Perú 0-5 Brasil

29/6 Uruguay 0-0 (4-5) Perú

3/7 Chile 0-3 Perú

7/7 Brasil 3-1 Perú

5/9 Perú 0-1 Ecuador



16/ Brasil 3-0 Bolivia

18/6 Brasil 0-0 Venezuela

22/6 Perú 0-5 Brasil

27/6 Brasil 0-0 (4-3) Paraguay

2/7 Brasil 2-0 Argentina

7/7 Brasil 3-1 Perú

6/9 Brasil 2-2 Colombia

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca.



Brasil: Ederson Moraes, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino.

DT: Tite.

¿Dónde se jugará el amistoso FIFA entre Perú vs. Brasil?

Jefferson Farfán, el segundo delantero más efectivo de Perú tras Paolo Guerrero. (América TV)

►Guillermo Barros Schelotto habló sobre la posibilidad de fichar a un peruano en Los Ángeles Galaxy [VIDEO]

►A un día del partido ante Brasil: ¿Por qué Aldo Corzo sí y Luis Advíncula no?

►Depor estuvo presente en el entrenamiento de Zlatan Ibrahimovic [VIDEO]

►Javier Arce será el DT de Real Garcilaso para lo que queda del Torneo Clausura