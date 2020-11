Los integrantes de la Selección Peruana se han pronunciado mediante las redes sociales acerca de la complicada situación política que vive en el país, tras la vacancia de Martín Vizcarra. En la previa del Perú vs. Chile por la jornada 3 de las Eliminatorias a Qatar 2022, Renato Tapia conversó con el diario AS y aseguró que los futbolistas han conversado en la interna con respecto a los problemas actuales.

“Sí hemos hablado del tema y vamos a tratar de alzar la voz de protesta también nosotros”, confirmó el mediocampista, cuando le consultaron sobre una posible manifestación de los integrantes de la Bicolor durante la contienda que se desarrollará la tarde del viernes (6:00 p.m.) en Santiago.

En la misma línea, Tapia lamentó que el contexto no sea favorable en nuestro territorio. “Es una pena lo que vive el país. Es un momento de incertidumbre. Hay muchas cosas que no se saben, pero la información está a la mano, hay muchas cosas que por ahí el pueblo no sabía y en el momento están saliendo a la luz”, afirmó el jugador del Celta de Vigo.

Renato Tapia también habló en redes sociales

El volante de la Selección Peruana estuvo atento a todos los incidentes y noticias que llegan desde Lima. Por ello, en su perfil oficial compartió contenidos relacionados a las decisiones políticas y la acción de los ciudadanos para protestar desde diversos puntos del país.

“Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero, sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, indicó en Instagram.