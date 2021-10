Si hay un jugador que es voz autorizada para hablar del choque entre Perú vs. Chile, ese es Fernando Martel. El exjugador de Alianza Lima conoce muy bien nuestro fútbol y también vistió en numerosas ocasiones la camiseta de la ‘Roja’, entre ellas enfrentando a la escuadra blanquirroja.

A 24 horas del ‘Clásico del Pacífico’, conversó con Radio Ovación y dejo en claro que este encuentro podría definir la presencia de ambas selecciones en la próxima cita mundialista.

“Va a ser un partido complicado para ambos equipos. Creo que el que pierda se puede despedir del Mundial. Siempre fue complicado jugar contra Perú, sobre todo en Lima. Chile tenía una supremacía sobre Perú, pero eso se fue rompiendo cuando Perú fue al Mundial”, indicó.

En las ocho fechas que se han jugado del proceso clasificatorio, el elenco de Martín Lasarte solo ha sumado seis unidades, producto de un triunfo y cuatro empates. El ‘Zorrito’ también analizó el mal momento que atraviesa su seleccionado.

“Los resultados vienen cuando hay un proceso bien hecho. En Chile hay jugadores de edad. El recambio no ha llegado todavía. Eso es lo que más complica”, afirmó.

“El problema de Chile no es el técnico. El problema es que nadie quiere admitir que los jugadores ya no son los mismos. No están en su mejor momento. No todos están jugando en alto nivel y otros en la banca”, acotó.





