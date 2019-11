Para Julio César Uribe, el Perú vs. Chile debió jugarse. Y es que según consideró el ‘Diamante’, el amistoso FIFA pudo ser utilizado como una herramienta para llamar a la paz en el país del sur, ante los desastres sociales que se registraron en las últimas semanas.

“[Chilenos] Están evadiendo su responsabilidad, me parece. Están mostrando un liderazgo muy débil. Era la oportunidad de demostrarle y darles un mensaje de paz a las autoridades, por intermedio del fútbol”, afirmó Julio César Uribe en FOX Sports Radio Perú.

Julio César Uribe, considerado uno de los ídolos de la Selección Peruana, también mostró su solidaridad ante la crisis que vive Chile y, de paso, criticó la actitud del técnico de ‘La Roja’, Reinaldo Rueda, tras la polémica conferencia que protagonizó en el marco de los amistosos FIFA.

“Yo vengo para trabajar por fútbol y, si no lo hay, me tengo que ir. Si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, mi espíritu de estar aquí se pierde. Da mucha tristeza y se calienta uno porque, si algo lo motivó a venir, fue el desarrollo que mostraba Chile como país y como sociedad futbolística. De aquí a marzo, que es cuando inician las Eliminatorias, no se sabe qué puede pasar”, afirmó Rueda.

Por otro lado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúa trabajando para que la Selección Peruana encuentre rival para el 19 de noviembre en el Estadio Nacional. Hace unas horas, las autoridades de la federación panameña descartaron la posibilidad de medirse ante la ‘bicolor’.

