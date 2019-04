Perú vs. Chile: Nicolás Figueroa anotó el segundo gol de la bicolor por el Sudamericano Sub 17 El segundo tanto de Perú llegó gracias a Nicolás Figueroa para dar luces de esperanza en el Perú vs. Chile

El golazo que anotó Nicolás Figueroa en el Perú vs. Chile. (Video: Movistar Deportes)