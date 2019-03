Perú vs. Chile: perrito se metió a la cancha del partido por el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]

Perú vs. Chile chocan en su debut en el Sudamericano Sub 17 2019. Al inició del encuentro, apareció un cachorro que sobre el minuto 25 no se contuvo las ganas e ingresó a la cancha como un jugador más.

El ingreso del perrito a la cancha ocasionó que el partido se detenga por unos minutos hasta que un seleccionado peruano se animó a cargarlo para dejarlo fuera.

Los amantes del fútbol podrán asistir a todos los encuentros del Sudamericano totalmente gratis. La hinchada juega un papel importante en cada partido y ahora no quedan excusas para no ir a alentar.

Para asistir a los próximos encuentros de la blanquirroja deberás solicitar tu entrada dos horas antes del partido. Los choques en la primera fase de la Selección Peruana Sub 17 en este torneo serán el 23,23 y 29 de marzo.



Hinchas de la Selección Peruana realizaron banderazo un día antes del encuentro ante Paraguay. (Video: José Luis Saldaña)

