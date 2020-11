Cada vez falta menos. La Selección Peruana tiene planificado viajar este miércoles 11 de noviembre hacia Chile. Por esta razón, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa en la previa de una una edición más del ‘Clásico del Pacífico’.

El seleccionador nacional se refirió a muchos temas, incluso a la situación política que atraviesa nuestro país. Destacó la rápida adaptación al grupo que han tenido Gianluca Lapadula, Jean Pierre Rhyner y Renato Solís, quienes afrontan su primer llamado al equipo nacional absoluto. Asimismo, resaltó la importancia del equipo que dirige Reinaldo Rueda.

Para este choque por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, la ‘Blanquirroja’ presentará ausencias importantes, algunas por lesión y otra por suspensión. Se trata de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano. El ‘Tigre’ confirmó que Sergio Peña se sumó a dicha lista.

Las declaraciones del ‘Tigre’ en la conferencia de prensa

Chile

“Vamos a enfrentar a una selección difícil, pero siempre nuestra intención es poder sumar”.

Presente del equipo ‘mapochino’

“Tenemos un gran respeto por lo que ha conseguido Chile, son jugadores que le han dado satisfacciones a su país. Tenemos un alto concepto como equipo. Reinaldo Rueda es un hombre de mucha experiencia. Vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones”.

Probable once

“Estamos viendo, estamos analizando que es lo mejor para el partido, aún no definimos el equipo, estamos avanzando, pero queremos tomarnos el tiempo para elegir al mejor equipo”.

Momento que vive el país

“Seguimos viviendo emociones fuertes porque el país ha vivido cosas. Pido paz y tranquilidad. No voy a opinar de política, una vez lo hice y no cayó bien a algunas personas. Ya demostró que al estar unidos, es un país fuerte”.

Llegada de Lapadula y Rhyner

“La adaptación de Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner ha sido mejor de la esperada, con mucha predisposición a una integración, al igual que Renato Solís. Realmente los veo muy bien”

Posición de Rhyner

“Rhyner rinde bien de zaguero y lateral izquierdo. El otro día tuve una charla con él. Fue convocado en su posición natural de zaguero, pero ha tenido también partidos en su otra posición”.

Guerrero y Farfán para próxima fecha doble de Eliminatorias

“Conociéndolos creo que harán todo lo posible para estar en marzo. Yo no los vería fuera a ninguno de los dos pensando en lo competitivo que son. Si llegan a ponerse bien, no los veo distantes de la Selección Peruana”.

Desconvocatoria de Peña

“Estos percances son los que nos duele por la expectativa que tienen los muchachos, para este partido no tenemos pensado convocar a nadie. Ahora toca que se pueda recuperar”.

Mensaje a los fanático de la ‘Blanquirroja’

“Para nosotros los hinchas son fundamentales, pero es lo que nos toca por ahora. Lo más importante es que se cuiden, que alienten desde sus casas”

La Previa

Este martes el seleccionador nacional pudo contar con la totalidad de sus seleccionados y este martes bosquejó el probable once que plantará frente a la ‘Roja’. Asimismo, Sergio Peña terminó sentido en los entrenamientos y es la primera baja confirmada de la ‘Blanquirroja’.

El mediocampista de Emmen FC asistió a una clínica local para realizarse una prueba ver si podía determinar su presencia en el Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. El resultado no fue positivo, al confirmarse que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha, que lo deja fuera de la fecha de doble y un tiempo de recuperación aún no definido por ahora.

El volante, vestido con las prendas oficiales del conjunto nacional, abandonó el centro médico caminando lentamente y sin ayuda de las muletas que utilizó ayer cuando descendió del bus en la concentración de la Blanquirroja.

En el duelo frente a la escuadra chilena, Gareca enfrentará un nuevo desafío, ya que Perú no ha podido nunca ganar un partido internacional en tierras chilenas. Sin embargo, el historial más próximo ha sido favorable al equipo del DT argentino, tras sendas victorias en la Copa Améric 2019 y un amistosos disputado en 2018.

