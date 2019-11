Gary Medel, capitán de la Selección de Chile, confirmó su presencia para el duelo amistoso contra la Selección Peruana, que se disputará el 19 de noviembre en el Estadio Nacional. El defensa superó una molestia muscular y adelantó que ya fue convocado por Reinaldo Rueda para el amistoso por fecha FIFA.

“Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la Selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Lo que el pueblo está haciendo es positivo y lo apoyamos”, dijo el jugador del Bologna de Italia.

“Me siento súper bien, me he entrenado dos semanas muy fuerte, el otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien. Estoy convocado, jugaré en el partido contra Perú", aseguró.

El ‘Pitbull’ habló en conferencia de prensa en Bologna, desde donde se refirió específicamente al conflicto que vive su país y que obligó a Chile a cancelar su partido amistoso con Bolivia. “Es una lástima lo que está sucediendo en Chile, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo a la gente del pueblo por sus derechos”, sentenció.

Reinaldo Rueda dará a conocer su lista de convocados en las próximas horas, la misma estará integrada solo por jugadores que militan en el exterior.

