El Clásico del Pacífico está de regreso: Chile recibirá a Perú por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el partido más vibrante de la jornada. En ese contexto, Iván Zamorano y Nolberto Solano, dos grandes figuras del fútbol sudamericano de la década del noventa y embajadores de Betsson, analizaron la previa del cotejo durante una transmisión en vivo en redes sociales.

‘Ñol’ confía en que la bicolor tiene pueda conseguir los tres puntos en Santiago, pese a jugar en un territorio que siempre le ha sido adverso. “Para Perú ha sido muy duro ganar en Chile, pero siempre hay una primera vez. Son once contra once y ambas selecciones tienen las mismas necesidades, así que no creo que sea un partido abierto. Cada uno aprovechará el mínimo error que cometa el rival”, comentó Solano.

Por su parte, el chileno ‘Bam Bam’ Zamorano cree que La Roja sacará un buen resultado pese a que, a todas luces, será un partido duro. “Chile debe ganar. Será un partido cerrado y difícil, como todos los que se juegan contra Perú, pero tenemos la ventaja de jugar en casa. Chile tomará la iniciativa con Diego Valdés como articulador y mantendrá la presión sobre el equipo peruano. Será un resultado pequeño, con poca diferencia de goles”.

El exdelantero del Real Madrid y del Inter de Milán estima que Perú mantendrá un esquema defensivo y jugando al contragolpe, algo que Juan Reynoso sabe hacer muy bien gracias a su experiencia como defensor. “Perú va a esperar a su rival en el medio campo y apostará por el contragolpe. Tienen muy buenos jugadores de la mitad del campo hacia arriba”.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Santiago con capacidad para 47 mil espectadores. Se trata de un encuentro vital para dos selecciones obligadas a ganar debido a que, hasta el momento, solo han conseguido un punto en lo que va del proceso eliminatorio.

Según Betsson, Chile saldrá al terreno de juego con un claro favoritismo con un 54% de probabilidades de ganar, con una cuota de 1.75. Mientras tanto, a Perú le asigna tan sólo un 17% de probabilidades de llevarse el triunfo, pagando 4.90 veces lo apostado. El empate tiene un 29% de probabilidad, y Betsson paga 3.35.

Además, Betsson trae las apuestas especiales:

Si Pedro Gallese ataja un penal, Betsson paga 25 veces lo apostado

En caso de que Paolo Guerrero anote de penal, la cuota es de 15.00

Si Oliver Sonne realiza un disparo directo al arco, la cuota es de 5.00

Si Luis Advíncula da una asistencia de gol, Betsson paga 12 veces lo apostado

Si Carlos Zambrano sale expulsado, la casa de apuestas paga una cuota de 50.00





