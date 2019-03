Perú vs. Chile: la 'bicolor' debuta hoy en el Sudamericano Sub 17

Perú vs. Chile | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER FÚTBOL GRATIS | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV| Que sea una fiesta. La Selección Peruana rompe fuegos en el Sudamericano Sub 17 , que esta vez se juega en Lima y dará cuatro cupos al Mundial de Brasil. Nuestro primer rival, esta noche, es Chile, al que ya goleamos 4-1 en un reciente amistoso. El partido está programado para las 7.30 p.m. en el estadio de la Universidad San Marcos. Todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.

La cancha de la Universidad Mayor de San Marcos será la sede de todo el torneo Sudamericano Sub 17, en el que nuestra categoría 2002 buscará campeonar por primera vez. Ojo, hace un año trabaja bajo el mando de Carlos Silvestri.

"Tuvimos una buena pretemporada y partidos amistosos que ayudan a afinar al equipo. Los chicos se esfuerzan bastante en el campo", dijo el entrenador de Perú, Carlos Silvestri en la previa.

"La rivalizad está. Ya hemos jugado y han sido partidos buenos, intensos y parejos. Habrá un marco de público importante. Estamos con ansias, convicción y respeto hacia un rival que ha trabajado muy bien", afirmó el DT de Chile, Hernán Caputto.

Tras perder la sede del Mundial, la ' bicolor' buscará ahora su clasificación en el ‘verde’. Con futbolistas de buen pie, como Celi, De la Cruz y Ruiz, soñar con el pase no es descabellado. El primer reto es quedar entre los tres primeros del grupo y así pasar al hexagonal final.

Allí, los cuatro mejores –sin contar a Brasil– ‘chaparán’ sus boletos a la Copa del Mundo. Si aprovechamos nuestra localía, podemos hacerla linda. Desde los ‘Jotitas’, no hubo otro plantel Sub 17 que llegara lejos.

Perú vs. Chile se juega hoy y ahora, en casa y con la hinchada a favor, solo nos queda apoyar hasta el final a nuestros ‘chibolos’. Todo es posible y más cuando puedes ir a alentar gratis. Dos horas antes se abrirán las boleterías del estadio San Marcos. Solo tienes que ir con tu DNI y te darán tu entrada.

Perú vs. Chile: horarios en el mundo

México: 6:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

Reino Unido: 00:30 a.m.

España: 1:30 a.m. (viernes 22 de marzo)

Perú vs. Chile: alienaciones probables

Perú: B. Enríquez; K. Aguilar, J. Racchumick, J. Montoya, M. Llontop; R. Caipo, P. De La Cruz, Y. Celi; S. Cavero, J. Grimaldo; C. Ruiz.

DT: Carlos Silvestri



Chile: J. Fierro; D. Tati, P. Flores, N. Garrido, C. Riquelme; V. Pizarro, C. Pérez, A. Aravena; A. Oroz, G. Tapia, K. Sepúlveda.

DT: Hernán Caputto



Árbitro: Fernando Espinoza (ARG)

