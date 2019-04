Perú vs. Chile: fecha, hora y canal el partido por el Sudamericano Sub 17 | Hexagonal Final

Perú vs. Chile será el próximo partido de nuestra Selección Peruana Sub 17. El equipo jugará el 'Clásico del Pacífico' en la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 que se disputa en nuestro país.

Este viernes se jugará el Perú vs. Chile en el mismo estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el partido de fondo desde las 9:10 de la noche. El partido será transmitido por Movistar Deportes y Latina TV y todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.

La segunda fecha del hexagonal final presentará un duelo contra uno de los equipos a los que Perú ya enfrentó en la fase de grupos. Aquella vez, en la primera fecha del certamen, la bicolor empató sin goles contra 'La Roja' y dejó buenas sensaciones de que se podía llegar lejos en este certamen.



Chile venció 1-0 a Ecuador en la primera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. Perú llega con un punto en la Tabla de Posiciones tras igualar sin goles ante la Selección de Argentina.



Recordemos que la Selección Peruana Sub 17 busca junto a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador alcanzar uno de los cuatro cupos al Mundial de Brasil 2019.



