Palabra autorizada. Claudio Pizarro es una de las figuras del fútbol nacional que no podía quedarse afuera de la previa del Perú vs. Colombia. El ‘Bombardero’ considera que el choque será muy parejo, aunque los locales podrían extrañar la presencia de Jefferson Farfán, quien no fue convocado por lesión.

“En estos momentos, la Selección Peruana pasa por una situación complicada, sobre todo con la baja de Jefferson Farfán, que era uno de los jugadores más importantes. Tenemos un mediocampo equilibrado, que termina siendo nuestro punto más fuerte”, sostuvo el exjugador en diálogo con Radio Caracol.

Por otro lado, Claudio Pizarro espera un partido peleado entre Perú y Colombia, confiando en que los dos mostrarán su mejor nivel y ello podría causar que el encuentro se defina por detalles mínimos, reduciendo el riesgo de errores.

“Va a ser un partido complicado, sobre todo para Perú, ya que llega con algunas bajas. Colombia, al margen de que no le está yendo bien, tiene más puntos y va a aprovechar esa oportunidad de sumar más unidades. Será un partido interesante. El que cometa menos errores, será quien se lleve el triunfo”, agregó.

Perú vs. Colombia: la escuadra bicolor sueña con los tres puntos para recuperar terreno

La Selección Peruana solo ha sumado un punto en la tabla de posiciones de las Clasificatorias. En su debut contra Paraguay, empató 2-2 en el Defensores del Chaco en Asunción; sin embargo, contra Brasil en el Nacional no logró acumular punto alguno, tras caer por 4-2. Lo mismo sucedió cuando enfrentó a Chile y Argentina.

La última vez el elenco colombiano visitó el Estadio Nacional de Lima fue el 10 de octubre del 2017, partido correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. El resultado fue empate a un gol por lado, el cual clasificó a Colombia al mundial y a los peruanos al repechaje frente a Nueva Zelanda.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se jugará en Brasil.