Cuando aceleraba con la pelota pegada al pie, lo hacía con la misma velocidad de un vagón de tren. No lo paraban. Atropellaba a sus rivales, quienes quedaban relegados y resignados a mirar su dorsal, lejos de su alcance. Así pisaba el área rival, el colombiano Héctor ‘Vagón’ Hurtado, campeón con Universitario de Deportes en 2008, bajo la conducción de Ricardo Gareca. Su mejor versión en la cancha fue con los cremas, pero también destacó en Sporting Cristal y César Vallejo, en las temporadas 2009 y 2010-2011, respectivamente.

Desde el Valle del Cauca, el exjugador de 46 años analizó el Colombia vs. Perú a jugarse este viernes en el Metropolitano de Barranquilla. Además, catalogó a André Carrillo como el jugador más peligroso de la selección peruana. También recordó su experiencia en el fútbol peruano cuando fue dirigido por el actual seleccionador de la bicolor, Ricardo Gareca, y compartió su deseo de ser entrenador, junto a Mayer Candelo, del equipo crema.

¿Cuánto ha evolucionado el Ricardo Gareca campeón con la ‘U’, que te dirigió en 2008, y el actual, como técnico de la selección peruana?

Ricardo Gareca siempre fue un aventajado. Jugó al fútbol, tiene manejo de grupo. Se acomodó a una postura de juego, se ganó el respeto de los jugadores. Hoy vemos a un Perú ordenado tácticamente, tienen buenos jugadores. Han evolucionado. Ahora pelean en las Copas América. Cuando está en la cuerdafloja, se reinventa y saca a flote sus conocimientos. Ha demostrado que es un técnico con una idea clara de lo que es el fútbol.

¿Cómo se sintió cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018?

Fue motivo de alegría. Es más, cuando juega Colombia y Perú, el corazón está dividido por el cariño y respeto que le tenemos a Ricardo Gareca, por todo lo que hizo por nosotros como futbolista, como persona. Llevar a la selección peruana al Mundial fue una alegría que nosotros celebramos. En algunos momentos me he comunicado con Ricardo y con el ‘Bocha’ Sergio Santín.

Héctor Hurtado defendió la camiseta de la selección de Colombia, con la que anotó dos goles.

¿Qué jugador de la selección peruana ha despertado su interés futbolístico?

Cuando juega la selección peruana veo a André Carrillo y me fascina. Me siento a verlo en televisión, igual que a Christian Cueva, pero en especial a Carrillo, por su velocidad, cambio de ritmo, por lo que hizo en el fútbol de Portugal. También soy un sorprendido con lo que hace Gianluca Lapadula. Es un jugador que ha entrado en sintonía sin haber conocido al jugador peruano. Se adaptó fácil. Hoy es un jugador súper importante. Es un jugador inteligente, no solo es sacrificio. En el momento que no estaban Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, apareció con goles. Además, se ha ganado el cariño de la gente.

Colombia llega con bajas por lesiones y temas de salud, pero tendrá de aliado el calor de Barranquilla. En lo futbolístico, hace cinco fechas que no ganan. ¿Perú enfrentará a un selección golpeada y necesitada?

Reinaldo Rueda convocó a jugadores importantes del medio local, así que puede ser importante cuando se complique el partido. Jugadores adaptados al calor. Es importante retomar ese horario que aquí en Barranquilla hacíamos respetar la casa, y Reinaldo tiene jugadores del Junior, de la costa, del fútbol brasileño, que saben jugar a esa temperatura. Igual, hay que reconocer que no estamos jugando de la mejor manera.

¿Se juegan sus últimas cartas para clasificar a Qatar?

Para jugar el Mundial de Qatar 2022 necesitamos los tres puntos. Este debe ser el partido para que Colombia se reivindique, quedan cuatro fechas. Las mismas cuentas que hacemos los colombianos, las hacen los peruanos. Ahora nos jugamos un partido muy difícil. Los dos dependemos de una victoria para seguir soñando en Qatar.

¿Qué tal la experiencia como asistente técnico de Mayer Candelo en Deportivo Cortuluá?

Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace dos años. A Mayer Candelo le dieron el club Deportivo Cortuluá cuando estaba en la ‘B’. Yo creo que fue un paso importante en nuestras carreras para seguir aprendiendo lo que es el fútbol a nivel profesional. Ya hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando. Mayer es un referente en Millonarios, en Deportivo Cali, así que nos queda seguir capacitándonos y esperar una oportunidad.

¿Quién sabe que más adelante se abre una puerta en el fútbol peruano?

Vivimos muy agradecidos con lo que el fútbol peruanos nos dio. Lo hablamos en algún momento. El día de mañana, de tener una posibilidad de ir a Universitario de Deportes, sabiendo toda la problemática que ha existido... Tienen una hinchada exigente, súper importante, que siempre le gusta ganar, así que esos son los retos que queremos para el futuro. Uno sueña. Además de devolverle a la ‘U’ los que nos dio en el fútbol, las alegrías.

¿Cómo nació el proyecto de tener un equipo formativo de fútbol con menores en Colombia?

Seguimos vinculados a todos estos procesos de formación. Ahora con la etapa de los niños. Fue el deseo de corazón, siempre hubo esa idea desde que estábamos en Perú. Queríamos formar un proyecto de formación en Lima cuando hacíamos todo el proceso con Sociedad Bíblicas, pero me vine a vivir a Colombia. Me gustó siempre el tema de la formación. Me he seguido capacitando y estoy muy contento de hacer este proceso de formación en el fútbol colombiano, en especial del Valle del Cauca.

El trabajo con los niños involucra no solo un tema deportivo, sino también de valores, hasta espiritual...

Yo creo que van de la mano. Hoy encontramos grandes atletas que deben ser transformados y para eso se necesita que sea del interior. Hoy vemos grandes futbolistas que nos representan, pero también, si tratamos que haya una integridad en el niño, en el joven, en el adolescente, vamos a formar jóvenes totalmente diferentes.

¿Cuál es el nombre del equipo formativo de menores?

Club Deportivo Héctor Hurtado. Ya tiene aproximadamente ocho años. Hemos hecho bastante procesos. Hoy tenemos un chico en río Majadahonda en el fútbol español, otro en el fútbol de Portugal. Hoy tenemos jugadores en Cortuluá, en Atlético Nacional, en Envigado, América de Cali, es el proceso que hemos venido haciendo.

¿Siempre predica la palabra de Dios a través de la Biblia?

Así es. Los niños, adolescentes y jóvenes, deben tener identidad, pero no se la puede dar cualquiera. Probablemente sea a través de un celular, de una compañía, o de mensajes subliminales en medios sociales, pero la identidad te la da la Palabra. Se debe instruir a los niños para que tengan herramientas y puedan elegir para ser una sociedad diferente. No solo estamos hablando de fútbol, sino de todo un país, de un región, de una nación.





