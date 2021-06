A muy pocas horas del choque entre Perú y Colombia, uno de sus integrantes recibió una dura noticia. Jefferson Lerma fue sancionado con 6 fechas y una multa de 46.000 euros. La Asociación del Fútbol de Inglaterra de decidió castigar al futbolista del Bournemouth tras los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre del 2020 en el choque ante el Shefield Wednesday.

La respuesta del club de la Championship no tardó en llegar y alzaron su voz de protesta, ya que consideran que nunca existieron evidencias concluyentes para determinar que el jugador ‘cafetero’ mordió a su colega Josh Windass.

“Estamos sorprendidos y decepcionados por el resultado de la decisión de la Comisión Reguladora independiente de la Asociación de Fútbol de mantener un cargo contra Jefferson Lerma y prohibirlo por seis juegos y multarlo con £ 40,000″, reza la primera parte del escrito.

“Como se indica en las razones escritas de la comisión, las imágenes de video del incidente entre los jugadores no fueron concluyentes. Además, no hubo evidencia fotográfica de ninguna marca de mordedura y Windass, a quien se describe como un ‘testigo poco atractivo’ que ‘dio la impresión de que simplemente no le importaba’, no buscó ni recibió atención o tratamiento médico”, agregaron.

“El club cree que hubo una falta de evidencia clara y convincente para encontrar probado el cargo contra Jefferson, y el jugador actualmente está considerando sus opciones con respecto a una apelación”, finaliza el documento.

Jefferson Lerma no podrá ser tomado en cuenta por Reinaldo Rueda para el encuentro ante Perú. El mediocampista se encuentra suspendido tras el último cotejo ante Ecuador en Quito.





