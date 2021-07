Infla el pecho de orgullo. El buen momento de Jhilmar Lora le permite ser una de las opciones de Ricardo Gareca para lo que será el Perú vs. Colombia de esta noche por el tercer lugar de la Copa América. Uno de los más felices por el presente del lateral derecho es Roberto Mosquera, quien lo ‘arropó' como a un hijo en Sporting Cristal y ahora no tiene más que elogios para su pupilo.

“Los minutos que tiene jugados son los que requiere el técnico en la Selección Peruana. Lo puso cuando tenía que ponerlo. Él se va de aquí y entra al mundo de Ricardo Gareca. Él lo debe conocer porque una cosa es verlo por TV y otra que trabajen juntos”, sostuvo el DT rimense en conferencia de prensa.

Mosquera resaltó la actitud de Jhilmar Lora en el último encuentro entre Perú y Brasil, donde le joven futbolista demostró que tiene hambre de triunfos internacionales y que es capaz de faltarle el respeto a los más ‘pintados’ (en el buen sentido de la palabra).

“Siempre tenemos los mejores deseos para Jhilmar Lora. A los 20 años, no todos jugamos una Copa América. A mí también me tocó y es una experiencia maravillosa. Me gusta que haya mandado un mensaje importante ante Brasil. Si puedes jugar ante ellos, ya estás para la alta competencia. Él sabe que tiene que seguir el planteamiento del profesor”, agregó.

Por otro lado, el director técnico nacional no pudo ocultar su pesar por no saber si contará o no con sus dirigidos seleccionados para la final de la Copa Bicentenario, aunque también se muestra confiado de desarrollar un buen papel, tal y como lo viene realizando hasta la actualidad.

“Es un tema complicado contestar a futuro. No nos cuesta porque tenemos otros jugadores. Hasta ahora hemos podido dar respuestas con titulares y sin ellos. Esperamos contar con ellos y, si no, ya estamos un poco acostumbrados. La idea de Sporting Cristal es que la Selección Peruana siempre está primera”, finalizó el estratega del conjunto de La Florida.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La ‘bicolor’ no pudo en el Nilton Santos ante Brasil y quedó fuera de la final. Ahora, el conjunto comandado por Ricardo Gareca tendrá que conquistar -como en ocasiones anteriores-, nuevamente el tercer podio de la máxima competición sudamericana. El rival de turno será Colombia.