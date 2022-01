Los jugadores convocados que militan en el extranjero, para los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022, siguen llegando. La noche de este domingo, también arribó Santiago Ormeño, que se mostró entusiasmado y motivado para unirse a la Selección Peruana.

Antes de dejar el aeropuerto para dirigirse a la concentración en un hotel de Miraflores, el delantero de León se dio tiempo para atender a los periodistas. Allí, ‘Ormedeus’ confesó que no se sintió sorprendido por el llamado del entrenador Ricardo Gareca.

“No me sorprendió, pues es una oportunidad para demostrar por qué estoy aquí y estoy muy contento”, señaló el futbolista de 27 años para Fútbol en América.

Por otro lado, Ormeño señaló que no carga con el papel de referente antes las ausencias de Jefferson Farfán o Paolo Guerrero. “No me siento referente, pero si no están, hay que tratar de dar lo mejor los que estemos”, dijo.

El exjugador de Puebla también reveló sus ansias de poder anotar su primer gol con camiseta blanquirroja y expresó su deseo de que Perú se ubique en zona de clasificación directa al acabar la doble jornada.

“Necesitamos los puntos. Estamos ahí, estamos en repechaje, esperemos en estas dos fechas ponernos ya en puestos directos”, sentenció.

A lo largo de la jornada dominical también llegaron Miguel Trauco, Miguel Araujo, Renato Tapia, Wilder Cartagena y Edinson Flores. Después de Ormeño, fue el turno de Pedro Aquino.

Precisamente, el mediocampista del América también atendió a los medios de comunicación. “Será un partido muy complicado ante Colombia, pero tenemos la expectativa de salir a ganarlo. Se nos vienen dos finales”, señaló.

Se espera en las próxima horas las llegadas de Raziel García, Gabriel Costa, Luis Abram y Gianluca Lapadula.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.