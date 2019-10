EN VIVO | Perú vs. Colombia hoy en amistoso internacional Sub 23 desde el estadio Miguel Grau del Callao | EN DIRECTO

EN VIVO VÍA MOVISTAR DEPORTES | Perú vs. Colombia LIVE HD | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | SEGUIR TRANSMISIÓN | VÍA MOVISTAR DEPORTES | Perú vs. Colombia se enfrentan hoy en el estadio Miguel Grau del Callao en un duelo amistoso previo al inicio del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23. Mucho se ha hablado durante los últimos días de las polémicas convocatorias y desconvocatorias de Nolberto Solano, pero el fútbol se juega dentro del ‘verde’. Ahí, en el césped del Miguel Grau del Callao, la Sub 23 de ‘Ñol’ buscará cobrarse su revancha ante Colombia, luego del terrible 3–0 sufrido el jueves. La tarea es complicada. El cuadro ‘colocho’ se mostró seguro atrás y eficaz en el área rival, mientras que la blanquirroja sigue sin encontrar el rumbo con Solano en el banquillo. Y, a eso, se le sumarán las ausencias de Christopher Olivares, Martín Távara (Cristal), Ángel Zamudio (Comercio) y Brayan Velarde (‘U’), todos titulares en el primer partido.

¿En qué canal y a qué hora ver el amistoso Perú vs. Colombia Sub 23?

Recuerda que el duelo será transmitido EN VIVO EN DIRECTO Y ONLINE, a partir de la 1:30 p.m., por la señal de Movistar Deportes, sin embargo, también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

La @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 entrenó en la Videna FPF y quedó lista para enfrentar mañana a su similar de @FCFSeleccionCol 🇨🇴 en el estadio Miguel Grau del Callao.



Entérate más aquí ▶️ https://t.co/Dc52PoioWB#PerúSub23 💪 pic.twitter.com/n89uBGgfv9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 12, 2019

El elenco dirigido por Nolberto Solano espera cobrarse la revancha de la goleada (3-0) sufrida ante los 'Cafeteros', hace unos días, por lo que recurrirá a la fanaticada nacional para llenarse de su aliento y sacar adelante el enfrentamiento.

Perú y Colombia se preparan para lo que será el torneo de la categoría que disputarán, en enero, en búsqueda de un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Nolberto Solano liberó a más de un jugador del combinado nacional por pedido expreso de los clubes de Primera División, quienes hicieron la solicitud debido a la importancia de dichos elementos en una etapa decisiva del campeonato.

El duelo entre Perú y Colombia le servirá a 'Ñol' para observar a nuevos jugadores, los mismos que intentarán llenarle los ojos al seleccionador nacional para ser tomados en cuenta a futuro.

Perú vs. Colombia: horarios en el mundo

Perú : 1:30 p.m.

México: 1:30 p.m. Ciudad de México

Estados Unidos: 2:30 p.m. Wahington D.C.

Argentina: 3:30 p.m.

Brasil: 3:30 p.m. Brasilia

Colombia : 1:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m Santiago

Ecuador: 1:30 p.m.

Uruguay 3:30 p.m.

Paraguay: 3:30 p.m.

Bolivia: 2:30 p.m.

Venezuela: 2:30 p.m.

Perú vs. Colombia: alineaciones probables

Perú: P. Ynamine, F. Medina, G. Chávez, J. Luján, Moreno, J. Murrugarra, A. Fuentes, Y. Celi, L. Carranza, K. Quevedo y S. Gonzales



Colombia: E. Ruiz; A. Solano, A. Reyes, B. Paz, B. Vera; K. Balanta, J. Alvarado; J. Ramírez, J. Carrascal, L. Sandoval y M. Casierra

