Bryan Reyna es uno de los jugadores de la Selección Peruana que recibió la confianza de Juan Reynoso con miras al próximo proceso clasificatorio, respondiendo con creces el espaldarazo recibido por parte del ‘Ajedrecista’, siendo el futbolista con mejores registros frente al arco rival desde su llegada al combinado blanquirrojo. Esto quedó reflejado con su reciente gol ante Corea del Sur, evento que hizo que se sienta muy feliz, aunque no confiado en quedarse con un lugar dentro del equipo principal.

“Estoy contento por la victoria y por el gol que convertí en este amistoso frente a Corea. Ahora solo me queda seguir trabajando muy fuerte para consolidarme en la Selección Peruana”, sostuvo el extremo del combinado nacional en conferencia de prensa.

Bryan Reyna agradeció el recibimiento de sus compañeros en la Selección Peruana y prometió mucho trabajo para ayudar a cumplir el objetivo que se han propuesto: clasificar a la próxima cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Las cosas me salieron bien en la cancha gracias a la confianza que me dieron mis compañeros y el comando técnico. En lo personal, siempre salgo con todo al campo de juego así haya o no gente en un estadio”, agregó el jugador del conjunto nacional.

¿Qué le espera a Perú tras el partido con Corea del Sur?

Luego del amistoso ante Corea del Sur, la Selección Peruana viajará inmediatamente a Osaka para planificar lo que será su segundo y último duelo amistoso en Asia, frente a su similar de Japón. La delegación nacional se hospedará en el Hotel Agora Regency desde el sábado 17 de junio hasta el día del partido contra los ‘nipones’, siendo las instalaciones del Green Sakai el centro de entrenamiento del ‘Ajedrecista’.

Recordemos que el encuentro frente a los dirigidos por Hajime Moriyasu está programado para el martes 20 de junio desde las 6:55 p.m. (a las 4:55 a.m. de Perú) en el Panasonic Stadium Suita. Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con una estadísticas muy pareja: dos victorias para cada una y un empate. El único cruce oficial se dio en la Copa América 1999, con victoria peruana por 3-2.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.