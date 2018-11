Perú vs. Costa Rica se enfrentarán este martes en Arequipa y para André Carrillo la mejor forma de cerrar un gran 2018 será no solo ganando sino jugando bien. El delantero de la Selección Peruana quiere dejar una buena imagen ante los hinchas.

"Para terminar el año hay que jugar bien y ganar. Hemos trabajado cosas que no se vieron contra Ecuador. Arequipa es una ciudad linda, el espectáculo será fantástico y la gente llenará el estadio", dijo el jugador en rueda de prensa en la Videna.

Perú vs. Costa Rica: lee también

Perú vs. Costa Rica: fecha, hora, canal y todo lo que debes saber del partido amistoso en Arequipa



Perú vs. Costa Rica: domingo de diversión y fútbol en el entrenamiento de la Selección Peruana [FOTOS]



Perú vs. Costa Rica: ¿Cuántos partidos ganamos ante rivales de Centroamérica? [GALERÍA]



"No sabemos cómo va a jugar Costa Rica creo que totalmente distinto que Ecuador. Creo que jugarán más abiertos, van a jugar de igual a igual. Pero sí sabemos que para cualquier rival es una motivación extra jugar con una selección que jugó un mundial y que viene haciendo bien las cosas", añadió.

André Carrillo dijo que ante Ecuador no querían perder pero que fue solo un amistoso en el que no se sumaban tres puntos. "Está bien que sucedan estas cosas en partido amistoso para que no ocurra en partido oficiales", declaró.

"Intentamos atacar de mil maneras pero no se pudo. Queremos hace bien las cosas y estamos tranquilos porque tuvimos un buen año", finalizó.

NO DEJES DE VER

Este es el segundo gol de Gonzáles. (Foto: Selección Peruana / Video: Depor)

LEE TAMBIÉN